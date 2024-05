À une époque dominée de plus en plus par les téléchargements numériques et les services de streaming, l’importance des supports physiques dans les jeux vidéo demeure un sujet de débat.

Nintendo a récemment réaffirmé son engagement à publier des copies physiques en parallèle aux versions numériques, soulignant ainsi la valeur durable que certains joueurs accordent aux disques et cartouches.

Comme l’a récemment déclaré le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, « notre objectif n’est pas simplement d’augmenter la part des ventes numériques, mais de maximiser les ventes globales de logiciels de jeux, y compris les ventes de logiciels physiques ». Cet engagement envers les supports physiques souligne la reconnaissance par Nintendo de leur importance pour certains segments de son public. La décision de Nintendo de continuer à soutenir les supports physiques s’inscrit dans sa stratégie commerciale visant à répondre aux diverses préférences des consommateurs et à maintenir des partenariats solides avec les détaillants. En proposant des jeux en magasin, Nintendo garantit l’accessibilité à un large public, y compris aux parents et aux collectionneurs qui préfèrent les formats physiques. Au-delà des préférences des consommateurs, les préoccupations concernant la conservation à long terme des titres exclusivement numériques renforcent la défense des supports physiques. Avec le retrait occasionnel des jeux des magasins numériques et la fermeture des plateformes, il existe un risque de perte définitive d’accès à des titres appréciés. Les copies physiques offrent un sentiment de sécurité, protégeant contre l’obsolescence numérique potentielle et permettant de continuer à profiter des jeux classiques.

Pour beaucoup, les supports physiques représentent bien plus qu’un simple moyen d’accéder aux jeux ; ils incarnent un sentiment de propriété et de nostalgie. La possibilité de tenir un jeu en main, de l’exposer sur une étagère et de le partager avec des amis enrichit l’expérience globale du jeu. En outre, les copies physiques peuvent servir d’objets de collection, chéris par les passionnés et préservant l’histoire du jeu pour les générations futures.

