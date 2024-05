Midori, un leaker reconnu pour ses prédictions plutôt précises concernant les jeux Atlus et SEGA, a récemment révélé que Nintendo travaille sur un projet nommé U-King-O, qui pourrait être un portage de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Le nom de code original de Breath of the Wild est U-King, ce qui suggère que ce projet pourrait être destiné à la prochaine console de Nintendo. Il est probable que ce portage inclue des améliorations techniques, comme une résolution et un taux de rafraîchissement (framerate) supérieurs.

Il n’est pas encore clair si ce projet sera une nouvelle version complète de Breath of the Wild nécessitant un achat séparé, ou si Nintendo proposera une mise à jour payante pour ceux qui possèdent déjà le jeu et ses sauvegardes. Bien que ce portage soit techniquement un jeu distinct, le code de Hyrule Warriors: Age of Calamity est Century, ce qui renforce l’idée que U-King-O est bien un portage de Breath of the Wild.

Lors de la Gamescom en août dernier, Nintendo aurait présenté Breath of the Wild sur sa nouvelle console, mettant en avant les améliorations de la résolution et du taux de rafraîchissement, bien qu’il n’ait pas été précisé s’il s’agissait d’une version complète du jeu.

Bien que cette fuite ne soit pas confirmée, un autre insider très très réputé, Pyoro, semble également soutenir les affirmations de Midori. Le nom de code de la Switch 2 serait Ounce, d’où l’ajout du O à U-King. Cette fuite s’inscrit dans une série d’informations récentes sur la Switch 2, y compris sa date de sortie potentielle et ses spécifications.