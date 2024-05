Ces derniers mois, il a été de plus en plus question que Microsoft rende ses jeux exclusifs disponibles sur d’autres plateformes, y compris la Nintendo Switch. Ces discussions émanent principalement de Microsoft lui-même, avec des titres comme Grounded et Pentiment récemment arrivés sur la consoile hybride (et Hi-Fi Rush pratiquement confirmé). Un nouveau rapport suggère que d’autres jeux Microsoft pourraient également être portés sur d’autres consoles, selon la volonté du PDG de l’entreprise.

Ce rapport, publié par Windows Central, propose une analyse critique de Satya Nadella, l’actuel PDG de Microsoft. La section pertinente pour les amateurs de jeux vidéo se trouve aux deux tiers du rapport, où une initiative appelée « Latitude » est mentionnée. Le projet Latitude vise apparemment à proposer plus de jeux développés par Microsoft sur des consoles concurrentes, dans le but d’augmenter les bénéfices. Les sources indiquent qu’il n’y a « aucune restriction » concernant ces jeux, ce qui signifie que même les franchises les plus prisées pourraient être envisagées.

Des succès notables ont déjà été observés pour les jeux Microsoft sur Switch et PS5, il n’est donc pas surprenant qu’ils cherchent à élargir cette initiative. Cependant, il semble qu’il y ait une certaine résistance à la fois en interne et de la part des fans, ce qui pourrait limiter la portée de cette démarche. Aucun jeu ou plan spécifique n’a encore été officiellement annoncé, nous devrons donc attendre pour voir comment cela évolue.