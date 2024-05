Aidez Tama à sauver Koko en utilisant les pouvoirs de l’épée interdite du Nécromancien. Transformez vos ennemis en alliés et atteignez les profondeurs du donjon du Nécromancien. Gagnez suffisamment de pouvoir pour ramener Koko d’entre les morts, quel qu’en soit le prix. Maintenant en 3D et avec un système de combat renouvelé !

Grimorio of Games a révélé Sword of the Necromancer : Resurrection, le remake en 3D du jeu original Sword of the Necromancer, qui sortira sur Nintendo Switch à la fin de l’été 2024. Précédemment prévu en tant que stretch goal dans la campagne Kickstarter de la suite, ce remake sortira plutôt avant Sword of the Necromancer : Revenant afin de donner plus de temps au développement de ce dernier.

Dans un monde où la frontière entre la vie et la mort s’estompe, une puissante nécromancienne se lance dans une quête épique pour ramener son amour perdu à la vie. Préparez-vous à être transportés dans un univers sombre et captivant avec le remake très attendu « Sword of the Necromancer: Resurrection ».

Une Aventure Gothique Remastérisée

Inspiré du jeu culte à défilement horizontal en pixels d’origine, ce remake en 3D promet de raviver l’expérience unique de l’invocation de monstres dans un donjon labyrinthique. Développé par Grimorio of Games, un studio réputé pour son expertise dans le domaine des jeux de rôle sombres et immersifs, « Sword of the Necromancer: Resurrection » bénéficiera d’un lifting graphique spectaculaire, tout en conservant l’essence captivante de l’histoire tragique qui a séduit des millions de joueurs à travers le monde.

Une Narration Prenante

Au cœur de cette épopée gothique se trouve Tama, une nécromancienne intrépide prête à tout pour retrouver son amour perdu, Koko. Plongez dans les profondeurs de leur relation tourmentée à travers des scènes inédites et un doublage de haute qualité, disponible en anglais et en japonais. Les illustrations somptueuses et les dialogues émouvants vous immergeront dans un récit poignant explorant les thèmes de l’amour, de la perte et de la rédemption.

Un Gameplay Renouvelé

Bien que fidèle à l’esprit du jeu original, « Sword of the Necromancer: Resurrection » apportera des mécaniques de jeu revisitées et des fonctionnalités innovantes. Les joueurs pourront personnaliser l’intelligence artificielle de leurs créatures invoquées, offrant ainsi une expérience de combat unique et stratégique. De plus, les boss vaincus dans ce remake débloquèrent des récompenses spéciales dans « Sword of the Necromancer: Revenant », le prochain volet de la série, permettant aux joueurs de les invoquer en tant que summons exclusifs.

Une Expérience Multijoueur Épique Bien que principalement axé sur l’aventure solo, « Sword of the Necromancer: Resurrection » proposera également un mode multijoueur coopératif passionnant. Rejoignez vos amis dans cette quête sombre et affrontez ensemble les dangers des donjons labyrinthiques, tout en coordonnant vos stratégies d’invocation de monstres pour vaincre des ennemis redoutables.

Une Date de Sortie Très Attendue Après des mois d’attente fébrile, Grimorio of Games a enfin annoncé que « Sword of the Necromancer: Resurrection » sera disponible à la fin de l’été sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC via Steam. Les fans de longue date et les nouveaux joueurs pourront bientôt plonger dans cette aventure gothique remastérisée et vivre une expérience de jeu de rôle sombre et captivante comme nulle autre.