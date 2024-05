Le monde des jeux vidéo est en constante évolution, avec des fusions et acquisitions jouant un rôle clé dans la stratégie de croissance des entreprises. Les ténors du jeux vidéo ont récemment consacré beaucoup d’efforts à s’acquérir de nouveaux studios, et cette tendance a pris de l’ampleur. On a tous en tête le rachat d’Activision-blizzard par Microsoft, mais pas que.

Jusqu’à présent, Nintendo s’était plutôt tenu à l’écart de cette frénésie d’acquisitions, mais la situation a un peu évolué aujourd’hui. Récemment, Nintendo a fait une annonce significative en révélant l’acquisition de Shiver Entertainment, une société reconnue pour ses compétences en portage de jeux. Nintendo a officiellement annoncé l’achat de Shiver Entertainment, s’appropriant « 100 % des actions en circulation » de l’entreprise. Cette acquisition marque une nouvelle phase pour Nintendo, qui jusqu’à présent, avait largement observé cette tendance sans y participer activement.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Shiver Entertainment, cette société faisait autrefois partie du groupe Embracer connu sous le nom de Saber Interactive (depuis décembre 2021).

Fondée en 2013 et basée à Miami, Shiver Entertainment a rapidement acquis une réputation solide dans l’industrie du jeu vidéo. Spécialisée dans le portage et le développement de jeux, l’entreprise a su se distinguer par sa capacité à adapter des titres populaires à différentes plateformes, tout en maintenant une qualité exceptionnelle. Avant son acquisition par Nintendo, Shiver Entertainment faisait partie du groupe Embracer, un conglomérat majeur dans le secteur du jeu vidéo. Sous l’égide d’Embracer, Shiver a contribué à plusieurs projets de grande envergure, renforçant ainsi sa position de leader dans le domaine des portages.

Shiver Entertainment a participé à de nombreux projets, mais certains d’entre eux se démarquent particulièrement :

Mortal Kombat 11 et Mortal Kombat 1 sur Nintendo Switch : La société a démontré son expertise en adaptant ces titres emblématiques pour la console de Nintendo, garantissant une expérience fluide et immersive pour les joueurs.

Scribblenauts Showdown : Ce jeu innovant, développé par Shiver Entertainment, a été salué pour son approche créative et ludique, permettant aux joueurs de résoudre des énigmes à l'aide de leur imagination.

Selon les déclarations officielles de Nintendo, l’objectif de Shiver Entertainment demeurera inchangé. La société continuera à accepter des commissions pour porter et développer des jeux sur diverses plateformes, avec une attention particulière pour la Nintendo Switch. Cette continuité garantit que Shiver poursuivra son excellent travail tout en bénéficiant du soutien et des ressources supplémentaires de Nintendo.

Cette acquisition ouvre de nouvelles perspectives pour les deux entreprises. Pour Nintendo, l’ajout de Shiver Entertainment à son portefeuille permet d’élargir ses capacités en matière de développement et de portage de jeux, renforçant ainsi sa position sur le marché des consoles. De plus, cette collaboration pourrait aboutir à la sortie de jeux optimisés pour la Nintendo Switch, attirant encore plus de joueurs vers cette plateforme. La suite de la Nintendo Switch, qu’on nomme souvent Switch 2, devrait bénéficier très vite de portage via Shiver Entertainment.

Pour Shiver Entertainment, rejoindre Nintendo offre une opportunité unique de travailler avec l’une des sociétés les plus influentes et respectées de l’industrie. Cette alliance pourrait mener à des projets encore plus ambitieux et innovants, consolidant la réputation de Shiver en tant que spécialiste des portages de jeux de haute qualité.

Shiver Entertainment a été fondée par John Schappert, un vétéran de l’industrie du jeu vidéo ayant travaillé chez Electronic Arts et Zynga. Sous sa direction, l’entreprise s’est concentrée sur la création de solutions de développement innovantes, permettant à des jeux de grande envergure d’être accessibles sur diverses plateformes.

En 2016, Shiver Entertainment a été acquise par Embracer Group, un conglomérat suédois connu pour sa vaste collection de studios de développement de jeux. Cette acquisition a permis à Shiver d’accéder à des ressources et à des opportunités supplémentaires, élargissant ainsi son portefeuille de projets et renforçant sa position sur le marché.

Voici une liste des principaux jeux où Shiver Entertainment est crédité :

Portages

Mortal Kombat 11 Rôle : Portage sur Nintendo Switch

Date de sortie sur Switch : 23 avril 2019

Description : Adaptation du célèbre jeu de combat sur la console portable de Nintendo, assurant une expérience fluide et fidèle à l’original. Mortal Kombat 1 Rôle : Portage sur Nintendo Switch

Date de sortie sur Switch : 2023

Description : Portage du reboot de la série Mortal Kombat, optimisé pour la Nintendo Switch. Scribblenauts Showdown Rôle : Développeur

Date de sortie : 6 mars 2018

Description : Un jeu de puzzle et de créativité où les joueurs peuvent résoudre des défis en inventant des objets virtuels.

Autres Jeux et Contributions

Shiver Entertainment a également travaillé sur d’autres projets, souvent en collaboration avec d’autres studios ou en prenant en charge des portages. Cependant, ces contributions peuvent être moins documentées dans les crédits. Voici quelques jeux supplémentaires où Shiver Entertainment pourrait avoir été impliqué :