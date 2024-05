Farming Simulator 22 en quelques mots : GIANTS Software, développeur et éditeur, fait le point sur les 30 mois d’existence de son titre principal, lancé en novembre 2021. Six mises à jour de contenu gratuit, plusieurs packs et deux extensions se sont accumulés pour donner 25 ajouts notables au jeu de base initial. La vidéo récapitulative rend compte du flux permanent de nouveaux contenus pour Farming Simulator 22.

Une référence en matière de modding

Outre les sorties officielles, GIANTS Software soutient la communauté des moddeurs depuis le début de la franchise. Elle gère même le ModHub officiel, disponible pour PC et consoles. Plus de 6 000 mods ont été évalués et approuvés au sein du jeu mais également sur le site officiel de Farming Simulator. Les téléchargements de mods pour Farming Simulator 22 ont atteint le record époustouflant de 1 600 000 000 !

Des étapes importantes pour la série

Farming Simulator 22 a imposé, pour cette série familiale de longue date, de nouveaux jalons dont les fans ne veulent plus se passer. Entre autres, les chaînes de production ajoutant la possibilité de produire des biens de valeur ou encore les défis saisonniers et le calendrier de croissance améliorant le réalisme.

La prise en charge du mode multijoueur cross-plateforme a permis de fédérer la communauté et d’améliorer l’expérience en ligne, que ce soit en mode coopératif ou compétitif. Ce dernier sera utilisé lors des prochains championnats du monde, alors que la Farming Simulator League fêtera sa cinquième saison d’esport en juillet.

Une entrée premium dans l’univers

Farming Simulator 22 est le jeu le plus réussi de la série, avec six millions d’exemplaires vendus. La meilleure entrée pour l’univers de Farming Simulator est l’édition Premium. Elle comprend sept packs et les deux extensions, offrant l’option la plus abordable pour les nouveaux venus. Avec les mises à jour de contenu, les packs et les mods gratuits, Farming Simulator 22 offre une multitude de possibilités pour sa communauté d’agriculteurs virtuels.

Farming Simulator 22 est disponible pour PC, Mac, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One.