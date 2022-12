Un jeu Team 17, c’est forcément un bon jeu. Voilà, point final, au suivant… Quoi ? Vous voulez des détails ? Des détails de la part d’un éditeur qui a 40 ans d’âge et des titres tels Worms, Alien Breed, Overcooked, Blasphemous ou encore Rogue Heroes au compteur ? Non, mais vraiment vous êtes dur avec les testeurs que nous sommes. Et comment allons-nous justifier notre augmentation auprès du chef si vous nous obligez à écrire ? Franchement, vous avez intérêt à être sympa dans les commentaires, sinon c’est fini tout ça. Bref, voilà le test de Ship of Fools, un rogue lite fait pour les gens avec un ami non imaginaire.

Ne fuyez pas, pauvres fous !

Mais avant de partager ce plaisir, il nous faut faire un point sur l’histoire que nous allons vivre en compagnie de ces fous. Celle-ci prend place dans l’Archipel, un coin de paradis fait d’îles qui a connu des jours meilleurs. Son phare qui apportait la lumière et éloignait les ténèbres n’est plus que ruine. Qui va donc pouvoir lui rendre son éclat d’antan tout en repoussant les êtres malveillants qui profitent de cette trop belle occasion pour couler tout ce qui passe à leur portée : mais nous, pardi !

Et qui sommes-nous, au juste ? Eh bien un pauvre hère qui vient de faire naufrage sur l’île du phare et qui n’a pas vraiment le choix s’il veut pouvoir quitter ces eaux infestées de monstres. Nous voilà donc partis à bord du Stromrider, notre barcasse loin d’être un fameux trois-mâts. C’est sur celui-ci que nous allons arpenter les eaux turbides qui entourent le phare pour mettre fin à la tempête éternelle qui l’entoure.

C’est donc à des batailles navales que nous allons devoir prendre part. Mais avant, il va nous falloir choisir notre chemin. Nous commençons à un bout d’un plateau aux cases hexagonales proposant des événements générés aléatoirement. Nous allons ainsi pouvoir choisir notre chemin sur ces mers pour tenter d’avancer le plus loin possible, tout en récupérant de quoi simplifier les débats lorsque nous allons devoir faire face à des ennemis.

Car oui, Ship of Fools n’est pas un long fleuve tranquille. Très régulièrement, nous allons être amenés à combattre la vermine qui hante ces eaux. Mais nous ne sommes pas seuls à naviguer dans ces mers. Si nous avançons sur ce plateau, le boss du niveau fait de même, réduisant petit à petit notre marge de manœuvre jusqu’à ce que nous ne pussions faire autrement que de le combattre. Commence alors une bataille qui décidera du sort de la zone conquise, du moins jusqu’à notre prochain naufrage.

Le rogue lite de la maîtrise absolue

Car oui, rogue lite oblige, Ship of Fools va nous demander à chaque nouvelle run de reprendre l’ensemble de notre progression depuis le début. Et c’est là que nous verrons que l’ensemble des mécaniques mises en place est bien pensé pour éviter toute lassitude. Si nos premières tentatives nous permettent d’assimiler efficacement les mécaniques mises en place, elles nous permettent surtout de récupérer les principales monnaies du jeu que nous pouvons alors dépenser pour ainsi être plus efficaces dans nos prochains voyages.

Ces monnaies sont de deux types. Il y a d’abord celle que nous pouvons dépenser durant notre traversée lors d’une rencontre avec un marchand. Nous pouvons alors dépenser cette manne providentielle en amélioration ou en réparation. Il va nous falloir choisir judicieusement, car si notre vie est infinie, celle de notre vaisseau est loin de l’être et les monstres n’auront cure de s’en prendre à notre pauvre frêle esquif.

Devoir toujours surveiller notre pont ou ses abords est l’un des points très agréables de ce Ship of Fools. Il nous faut toujours être attentifs à ce qui pourrait tenter d’envahir notre espace vital tout en repoussant les attaques en cours. Celles-ci peuvent prendre deux formes, à courte ou à longue portée. Pour le corps à corps, nous sommes équipés d’une pagaie contondante qui fera des merveilles face à tout ce qui passe à sa portée. Pour les monstres la jouant à distance, pas de panique, nous disposons aussi d’un canon que nous allons devoir charger régulièrement pour ensuite en prendre le contrôle.

Le gameplay qui en résulte est extrêmement dynamique. Et comme les monstres peuvent attaquer aussi bien à bâbord qu’à tribord, il nous faut toujours avoir un œil sur tout ce qui se passe à l’écran. Nous sommes sans cesse en train de jongler entre nos canons et notre pagaie. Il n’y a jamais de temps morts dans Ship of Fools, d’autant plus que pour récupérer le loot laissé par les monstres, nous allons devoir gérer notre seconde monnaie : les harpons. Ceux-ci sont en nombre compté et ils sont le seul moyen de récupérer ce qui est tombé à la mer.

À deux, c’est toujours mieux

Forcément, nous ne mettrons pas un terme à la tempête perpétuelle dès notre première tentative. Nos retours successifs sur l’île du phare nous permettront alors de dépenser la dernière monnaie du jeu. Celle-ci nous permettra d’obtenir des améliorations pérennes qui donc, contrairement aux précédentes, ne seront pas réinitialisées à chaque nouvelle tentative. Plus de points de vie pour notre bateau, plus de harpons aux départs ou encore des canons plus ravageurs, à nous de choisir ce qui nous sera le plus profitable avant de repartir à l’aventure.

Pour avoir accès à ces différents vendeurs d’améliorations, il nous faudra les débusquer sur la carte en hexagones durant nos déambulations et ce ne sont pas les seuls éléments que nous allons être amenés à débloquer. En effet, nous avons le droit de contrôler différents personnages, ceux-ci ayant chacun une capacité spéciale, telle que faire des moulinets à la pagaie plus dévastateurs ou récupérer davantage de loot en cas de points de vie bas. Le choix est vaste et il est toujours plaisant de s’amuser à changer de joueurs.

Mais il est maintenant temps de revenir à notre ami non imaginaire. En effet, si Ship of Fools est jouable en solo, c’est bien en duo qu’il est le plus plaisant. Dans le cas où votre ami imaginaire est indisponible, c’est un canon automatique qui le remplacera, mais il nous restera toujours la tâche de l’alimenter régulièrement en munitions. Le problème, c’est que personne ne pourra venir nous aider sur le pont, alors lorsqu’il faut gérer plusieurs attaques simultanées, il n’est pas rare de prendre des dégâts. Ce qui n’est plus le cas en duo, tout du moins si vous optez pour un partenaire de qualité.

Dans ce cas de figure, il devient bien plus simple de se répartir les tâches ou les côtés du navire pour assurer une défense optimale et venir à bout de tout ce qui tenterait de nuire à sa flottabilité. Ship of Fools prend alors toute sa dimension. Le plaisir pris à parcourir ces mers avec un ami est à la fois intense et continu. Chaque portion de l’hexagone demande un travail d’équipe tandis qu’il est toujours possible de s’écharper à coup de pagaie pour être le premier à mettre la main sur le prochain item. Il faut d’ailleurs se méfier de ce friendly fire durant les phases de combat.

Soyons complets en terminant avec l’aspect technique. La partie graphique est une merveille dessinée à la main. Il est regrettable que nos personnages n’aient pas des design plus différents, mais il est toujours possible de se repérer dans la foule et c’est bien le principal. Les ennemis sont nombreux et se renouvellent à chaque nouvelle partie tandis que les boss sont immenses. La bande-son nous entraîne toujours plus loin sur ces vastes océans tandis que la prise en main ne souffre d’aucun défaut avec une frappe à la pagaie, chargée ou non, un canon à la visée précise et une esquive bien pratique.

Conclusion 8 /10 Mélange de tower défense, de beat’em all et de rogue lite, Ship of Fools est encore une bonne pioche de chez Team 17. S’il est préférable et conseillé de le jouer avec un ami pour profiter pleinement de son gameplay prenant et complet, il est toujours possible de profiter de ses graphismes enchanteurs et de sa prise en main impeccable en solo. Ses mécaniques sont toutes parfaitement calibrées pour nous offrir une expérience addictive qu’il est difficile de lâcher et qui permet une montée en puissance régulière jusqu’à son dénouement final. Pour un petit prix de 15 €, il devient un indispensable pour les joueurs cherchant une expérience en duo efficace. LES PLUS Les graphismes dessinés à la main sont réussis

Tout en français Le prix de lancement de 15 € est vraiment raisonnable LES MOINS Les personnages jouables se ressemblent assez une fois sur le bateau

