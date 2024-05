Il y a quelques mois, nous avons eu l’opportunité d’interviewer Stéphane Berla, co-réalisateur du long-métrage Jack et la Mécanique du cœur mais aussi réalisateur de clips pour -M-, Dionysos, ou encore Matmatah.

Nous avons profité de ce temps avec lui pour parler de jeux vidéo mais surtout de son travail sur Just Dance 2024 d’Ubisoft dans lequel il réalise le clip Rapper’s Delight. Comment en est-il arrivé à réaliser un clip pour Just Dance ? Comment ça fonctionne, un clip Just Dance ? Comment animer tout en respectant le travail du chorégraphe ? N’hésitez pas à regarder cette vidéo exclusive réalisée par nos soins !