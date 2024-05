Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 20 au 26 mai 2024) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Belle performance pour Paper Mario: The Thousand-Year Door (Paper Mario : La Porte Millénaire) qui a battu le lancement de Paper Mario : The Origami King de 6 557 exemplaires, lui qui s’était écoulé à 109 092 exemplaires lors de son lancement en juillet 2020. Il s’agit d’une performance considérable pour le remake du GameCube, compte tenu de la popularité croissante des ventes numériques au cours des dernières années (les classements japonais ne prennent en compte que les ventes de boîtes). Sur le Nintendo Gamecube, le jeu de base avait fait 137,750, on peut donc considéré que cette version Nintendo Switch est devant avec les ventes eShop.

Earth Defense Force : World Brothers 2 s’offre un petit démarrage, et ne fait pas mieux que le premier spin-off. La sortie en Europe (en septembre prochain) devrait lui faire un peu de bien.

Ventes jeux :

01./00. [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door <RPG> (Nintendo) {2024.05.23} (¥5.980) – 115.649 / NEW

02./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 6.056 / 5.848.388 (-15%)

03./00. [NSW] Earth Defense Force: World Brothers 2 <ACT> (D3Publisher) {2024.05.23} (¥5.436) – 5.711 / NEW

04./02. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 5.122 / 3.575.312 (-51%)

05./04. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 5.075 / 7.777.029 (-16%)

06./01. [PS5] Stellar Blade <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2024.04.26} (¥8.164) – 4.323 / 95.422 (-60%)

07./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 4.189 / 3.530.779 (-10%)

08./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 3.875 / 5.513.822 (+5%)

09./07. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 3.752 / 1.859.718 (-11%)

10./08. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 3.733 / 4.304.838 (-5%)

Côté hardware, on est vraiment curieux de voir si la Switch se vendra suffisamment pour atteindre les 33 millions la semaine prochaine. Il faudra peut-être attendre la semaine 23.

Ventes consoles :

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 48.032 | 40.706 | 86.524 | 1.165.077 | 1.562.206 | 32.951.733 | | PS5 # | 23.368 | 17.565 | 38.092 | 673.905 | 1.210.273 | 5.638.762 | | XBS # | 2.099 | 2.568 | 241 | 50.981 | 40.204 | 591.088 | | PS4 # | 131 | 53 | 966 | 10.709 | 29.626 | 9.501.768 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 73.630 | 60.892 | 125.849 | 1.900.834 | 2.844.253 | 73.284.443 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 17.476 | 13.827 | 32.894 | 560.207 | 1.026.098 | 4.858.377 | | PS5DE | 5.892 | 3.738 | 5.198 | 113.698 | 184.175 | 780.385 | | XBS X | 1.769 | 1.803 | 115 | 33.175 | 13.626 | 278.159 | | XBS S | 330 | 765 | 126 | 17.806 | 26.578 | 312.929 | |NSWOLED| 36.944 | 30.579 | 69.829 | 870.636 | 1.071.858 | 7.298.794 | | NSW L | 7.546 | 6.587 | 7.003 | 181.508 | 207.021 | 5.855.582 | | NSW | 3.542 | 3.540 | 9.692 | 112.933 | 283.327 | 19.797.357 | | PS4 | 131 | 53 | 966 | 10.709 | 29.626 | 7.926.045 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Calendrier des grosses sorties physiques sur les prochains mois au Japon :