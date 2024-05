Marvelous Europe a partagé aujourd’hui une version localisée de la deuxième édition annuelle du « Marvelous Game Showcase » de la société mère Marvelous Inc. Le président Suminobu Sato a animé la présentation et a été rejoint par des membres clés des équipes de développement pour fournir des mises à jour sur les titres annoncés lors de l’événement de l’année dernière et annoncer de nouvelles initiatives régionales et mondiales pour la famille d’entreprises Marvelous.

Farmagia (anciennement Project Magia) : Takehiro Ishida, chef de produit, a révélé le titre officiel du projet, Farmagia, et a présenté l’animation d’ouverture du jeu, donnant aux joueurs un aperçu des personnages et des pouvoirs qu’ils détiennent. Ishida-san a également donné des détails sur les personnages clés du jeu, dessinés par le célèbre artiste Hiro Mashima, notamment Ten, le protagoniste qui agit souvent avant de réfléchir, Arche, son ami d’enfance qui allie gentillesse et esprit de compétition, Chica, un autre ami d’enfance au comportement plus réservé, et Lookie-Loo, l’acolyte de Ten et sa mascotte de facto. La sortie mondiale du titre est prévue pour 2024.

STORY OF SEASONS : Le prochain opus de la franchise bien-aimée, dont le titre n’a pas encore été dévoilé, poursuit son développement, l’équipe se concentrant sur l’amélioration de la présentation visuelle et des environnements naturels. Le responsable de la série, Hikaru Nakano, nous a rejoints pour nous présenter les résultats de leurs efforts, en soulignant comment des aspects tels que l’éclairage naturel et les feux d’artifice ont été améliorés pour renforcer l’immersion et l’atmosphère. Le projet est toujours en cours de développement et sera dévoilé dans son intégralité à une date ultérieure. En attendant, Nakano-san a confirmé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités de gameplay, dont un planeur contrôlé par le joueur et le retour des animaux préférés des fans.

Rune Factory : Après un bref historique de l’évolution de la série Rune Factory et de ses neuf titres sortis en 18 ans, le directeur de la série Rune Factory, Shiro Maekawa, a rejoint le stream pour dévoiler une nouvelle vidéo de Rune Factory : PROJECT DRAGON qui présente les protagonistes du jeu. Les joueurs peuvent choisir d’incarner Subaru ou Kaguya, deux nouveaux compagnons de la Terre avec une particularité : ils utiliseront le pouvoir de la danse, plutôt que celui de l’agriculture, pour communiquer et interagir avec le monde qui les entoure. Cette nouvelle approche de l’interaction avec le monde s’accompagne d’outils de non-combat, comme des parasols et des tambours, d’armes classiques de la série comme les épées, et de tout nouveaux types d’armes à expérimenter, comme les arcs et les talismans.

DAEMON X MACHINA : Titanic Scion : Révélé pour la première fois lors du Marvelous Game Showcase de l’année dernière, DAEMON X MACHINA : Titanic Scion a de nouveau clôturé le salon, où le président Sato-san a partagé un aperçu évocateur de la suite mech-action du premier studio de Marvelous. Des détails supplémentaires, y compris les plates-formes et la fenêtre de sortie, seront annoncés ultérieurement.

Section divertissement : Marvelous Inc. ne se contente pas de soutenir le divertissement sur PC et consoles et a annoncé un certain nombre de nouvelles initiatives dans le domaine des salles d’arcade.

Liste de partenaires indépendants : La famille Marvelous continue d’investir pour aider les visions créatives et excitantes des petits développeurs indépendants à devenir une réalité avec un soutien mondial pour les titres ! Les titres présentés pour une sortie mondiale comprennent le gagnant du grand prix du Bitsummit 2023, Death the Guitar, où les joueurs deviennent une guitare électrique se battant avec la puissance du death metal pour venger leur propriétaire, prévu pour une sortie en 2025 ; et Moonlight Peaks, le titre d’agriculture/simulation de vie de vampire sur le thème surnaturel du développeur néerlandais Little Chicken, prévu pour une sortie en 2026. Un titre supplémentaire, Bō : Path of the Teal Lotus, a également été présenté pour une sortie en Asie et au Japon par Marvelous le 28 juillet 2024.