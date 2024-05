Lors du Marvelous Games Showcase 2024, les protagonistes de Rune Factory : Project Dragon, les protagonistes Subaru et Kaguya ont été présentés en bonne et due forme.

Comme dans les jeux précédents, vous pourrez choisir le personnage que vous souhaitez incarner. Vous incarnerez une variante d’un compagnon de la Terre connu sous le nom de Danseur de la Terre, sauvant le monde par la danse. Vous pourrez utiliser des parasols, des tambours, des épées, etc. Les Danseurs de la Terre disposent de diverses capacités au combat et hors combat grâce au pouvoir de la danse. Des arcs et des talismans seront inclus, ce qui est nouveau dans la série.

Outre la présentation des protagonistes de Rune Factory : Project Dragon, Marvelous a également montré de nouvelles images.

Rune Factory : Project Dragon est un spin-off se déroulant dans les terres de l’Est. Le jeu présente une esthétique japonaise inédite dans la série. Les joueurs peuvent s’attendre à une expérience unique par rapport à la série principale tout en développant des éléments familiers tels que la vie quotidienne, l’aventure et les aventures amoureuses.

Marvelous n’a pas précisé sur quelles plateformes Rune Factory : Project Dragon sera disponible, mais nous espérons que la Switch (ou sa petite sœur ) bénéficiera d’un support similaire à celui des précédents opus de la franchise.