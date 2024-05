Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en juin 2024, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Saison du soleil 2024 de Splatoon 3 (1er juin)

Une nouvelle saison du soleil s’apprête à démarrer dans la nouvelle mise à jour gratuite de Splatoon 3 ! Préparez-vous à mener des guerres de territoire dans la Gare Aiguillat, à faire pleuvoir l’encre avec le Multisperceur V et le Sabrifice menthe, ainsi qu’à faire face à l’Ultra Big Run !

STAR WARS: Hunters (4 juin)

STAR WARS: Hunters™ connectera les joueurs en temps réel via cross-play dans des décors inspirés des plus célèbres environnements Star Wars. Les joueurs intégreront des escouades de personnages inédits et réalistes, parmi lesquels d’audacieux Chasseurs de primes, des héros de La Rébellion et des Stormtroopers Impériaux. Ils plongeront dans un jeu d’action rapide et visuellement magnifique dans la galaxie Star Wars.

Shin Megami Tensei V: Vengeance (14 juin)

Découvrez la version définitive de Shin Megami Tensei V, acclamé par la critique et désormais grandement étendu avec une toute nouvelle histoire révélant de nouveaux lieux, démons et choix impactant le destin de l’existence tout entière. Shin Megami Tensei V: Vengeance propose deux histoires complètes : une toute nouvelle trame, « Déesse vengeresse », une histoire de vengeance tragique des déchus centrée sur de nouveaux personnages et un groupe de démons énigmatiques nommés Qadištu exécutant leur sombre plan en parallèle de la guerre entre l’Ordre et ceux qui s’y opposent. Découvrez autrement « Déesse créatrice », l’histoire originelle de Shin Megami Tensei V mettant en scène un conflit éternel entre anges et démons et le protagoniste qui se bat pour le sort du monde.

Alors que notre protagoniste est forcé à faire un détour inattendu suite à un meurtre sordide au centre du Tokyo moderne, il se retrouve soudainement perdu et inconscient… Il se réveille alors dans un nouveau Tokyo ravagé par une apocalypse, et désormais appelé Da’at… Attaqué par des démons assoiffés de sang, il est sauvé in extremis par un inconnu avec lequel il s’unit pour devenir un être puissant entre humain et démon : un Nahobino. Armé de nouveaux pouvoirs, le protagoniste s’aventure en Da’at, une terre énigmatique peuplée de divinités mythiques et de tyrans démoniaques se battant constamment pour leur survie. En quête de réponses, le protagoniste doit tracer son propre chemin au travers d’une guerre entre anges et démons et décider du sort du monde.

La version définitive de Shin Megami Tensei V L’atmosphère sombre et les démons aussi grandioses que monstrueux sont de retour, sublimés par cette évolution aux graphismes magnifiques dignes des consoles modernes. Grandement étendu par de nouvelles zones, démons et morceaux de musiques, Shin Megami Tensei V: Vengeance est plus accessible, propose un système de combat amélioré, de nouvelles expériences démoniaques et toujours plus d’exploration.

Une histoire de vengeance… ou de création Quelle sera votre voie ? Découvrez une nouvelle histoire de vengeance des déchus ou l’histoire originelle de Shin Megami Tensei V, les deux proposant des choix compliqués et tragiques vous poussant à contempler quelles idéologies vous choisissez de défendre. Alors que l’Ordre et le Chaos s’ébranlent autour de vous, tracez un chemin personnel qui décidera du destin de l’humanité.

Explorez un monde postapocalyptique Battez-vous dans les ruines d’un Tokyo réduit à l’état de désert envahi par des armées de démons mythiques. Explorez de vastes zones ouvertes et fouillez de nouveaux lieux pour trouver des objets salvateurs ou rencontrer des centaines de démons connus ou nouveaux à combattre ou avec qui devenir amis.

Super Monkey Ball Banana Rumble (25 juin)

Rejoignez AiAi et ses amis dans Super Monkey Ball Banana Rumble, où vous pouvez rejoindre jusqu’à 15 autres joueurs pour prendre part à des compétitions dans de nombreux modes de jeu pour devenir la Meilleure Banane ! Vous pouvez également jouer avec vos meilleurs amis dans le mode coopératif à 4 joueurs, ou découvrir une histoire fascinante dans le tout nouveau mode Aventure !

Caractéristiques :

Rejoignez le mode multijoueur en ligne avec jusqu’à 16 joueurs ou le mode multijoueur local pour jusqu’à 4 joueurs.

Ralliez jusqu’à 3 de vos amis et découvrez une histoire fascinante dans le mode Aventure et ses 200 niveaux inédits, dans lesquels AiAi et ses amis se lancent à la recherche de 7 mystérieux artefacts dont on dit qu’ils détiennent le secret de la Banane légendaire !

Affichez votre style ! Personnalisez votre personnage et votre boule de singe avec une sélection de plus de 300 objets stylés.

Découvrez une expérience de jeu amusante, facile à prendre en main mais difficile et satisfaisante à maîtriser.

Utilisez la nouvelle accélération en rotation pour dépasser vos rivaux ou créer de nouveaux raccourcis vers la victoire !

Luigi’s Mansion 2 HD (27 juin)

Prenez votre courage à deux mains et partez en mission avec Luigi, le héros au cœur sensible, dans Luigi’s Mansion 2 HD sur Nintendo Switch. Dans cette aventure aux graphismes retravaillés, vous parcourrez les effrayantes contrées de la Vallée des ombres. D’après le professeur K. Tastroff, la mystérieuse Lune noire qui brille dans le ciel de la Vallée a un effet apaisant sur les fantômes qui y vivent… mais tout a changé lorsque la Lune noire a soudainement été brisée par on ne sait qui ! Désormais, l’endroit grouille de fantômes hors de contrôle et déterminés à semer la zizanie ! Luigi arrivera-t-il à retrouver tous les fragments de la Lune noire et à ramener la paix sur la Vallée des ombres ?

Fort heureusement, le professeur K. Tastroff est là pour fournir à Luigi les outils parfaits pour mener sa mission à bien, comme le Spectroflash qui permet d’éblouir les fantômes, et l’incontournable Ectoblast 5000 qui peut aspirer les fantômes… et toutes sortes d’objets !

Les escapades paranormales de Luigi le conduiront dans toutes sortes de lieux plus inquiétants les uns que les autres : un laboratoire botanique abandonné, une fabrique d’horloges délabrée, ou encore une mystérieuse mine prise dans la neige et la glace, pour n’en mentionner que quelques-uns…

Jusqu’à quatre personnes peuvent faire équipe en mode sans fil local ou en ligne pour relever les défis de la Tour Hantée, où se trouvent de nombreux pièges et fantômes qui n’apparaissent pas dans le jeu principal.

Tchia (27 juin)

Partez dans une grande aventure tropicale en monde ouvert pour arracher le père de Tchia aux griffes de Meavora, l’infâme tyran de l’archipel. Grimpez, planez, nagez et voguez à travers de somptueuses îles en explorant un bac à sable avec moteur physique. Affrontez les soldats de tissu créés par Meavora dans des combats ouverts qui font la part belle à votre créativité. Contrôlez n’importe quel animal ou objet que vous croisez, faites-vous de nouveaux amis et jouez de votre ukulélé parfaitement fonctionnel. Une histoire de passage à l’âge adulte poétique inspirée par la Nouvelle-Calédonie.

TRANSFERT D’ÂME Le don de Tchia vous permet de prendre le contrôle de tous les animaux ou objets que vous trouvez. Utilisez leurs gameplays et compétences uniques pour voyager, résoudre des énigmes et trouver des secrets. Volez avec les oiseaux, explorez l’océan avec les poissons ou déterrez des trésors avec les chiens. Plus de 30 animaux jouables et des centaines d’objets.

EXPLORATION ET DÉPLACEMENTS Sautez et planez pour traverser un vaste archipel et utilisez le système de Figures pour faire de superbes cascades et piquets. La mécanique d’escalade libre vous permet de grimper partout dans le monde et sans restriction, y compris sur les arbres basés sur la physique. Naviguez sur votre bateau personnalisable sur des lagons turquoises et plongez à proximité de récifs de corail et d’épaves.

COMBAT ET RENCONTRES Affrontez les Maano : d’étranges ennemis issus de morceaux de bois et de tissu. Restez mobile, improvisez et utilisez tous les talents de Tchia pour surmonter ces intenses confrontations. Vous pouvez aussi relever le défi des épreuves mystiques des totems.

HISTOIRE ET MUSIQUE Avec Tchia, embarquez pour une aventure sincère et rencontrez un ensemble de personnages variés inspirés des cultures néo-calédoniennes. Votre voyage sera ponctué de cinématiques entièrement animées avec des voix en langue traditionnelle tandis qu’une bande-son orchestrale imprégnée de sons locaux créera un monde unique et immersif.

UKULÉLÉ Que vous grattiez tout seul ou avec les PNJ, votre ukulele entièrement jouable sera un compagnons de confiance tout au long du jeu. Utilisez-le à des moments importants de l’histoire pendant des passages rythmiques ou jouez des mélodies déverrouillables à n’importe quel moment dans le monde ouvert pour déclencher des événements spéciaux et attirer des animaux, faire tomber le pluie…

PERSONNALISATION ET OBJETS Travaillez le style des habits et du bateau de Tchia avec des centaines d’objets cosmétiques déverrouillables allant d’un look traditionnel à des options hyperboliques. En chemin, vous pourrez aussi déverrouiller des outils utiles et amusants comme une lampe torche, un lance-pierre, une boussole, un appareil photo…

NOUVELLE-CALÉDONIE Le monde de Tchia est inspiré de la Nouvelle-Calédonie, une petite île dans l’océan Pacifique, terre natale des co-fondateurs d’Awaceb. Le jeu puise dans les paysages locaux riches et variés, les cultures, la musique, les langues, le folklore et les traditions pour créer un monde fictif et raconter une histoire universelle que tout le monde peut comprendre et apprécier. Des professionnels locaux prêtent leurs voix aux personnages en langue traditionnelle, qui sont sous-titrés dans de nombreuses langues dont l’anglais, le français, le russe, le chinois, l’allemand et bien plus encore.

Vous voulez continuer à vous détendre dans l’archipel de Tchia ?

La mise à jour gratuite de Tchia comprend 8 nouveaux pouvoirs pour rendre votre exploration plus amusante encore : mode acrobate, torche humaine ou encore super bateau ! Vous pourrez aussi revêtir de nouvelles tenues et tous les accessoires vous donneront dorénavant des avantages supplémentaires, comme un bonus d’endurance ou des capacités spéciales.

SPYxANYA: Operation Memories (28 juin)

La vie n’est jamais ordinaire chez les Forger et en particulier pour une petite fille qui déborde autant d’énergie qu’Anya. La jeune télépathe a un devoir à réaliser pour son école : constituer le plus bel album photo ! Les joueurs accompagneront Anya au fil de ses journées et l’aideront à capturer des souvenirs variés et inoubliables dans différents lieux. Les opportunités de vivre des moments uniques ne manquent pas, que ce soit à la maison, à l’école ou lors de sorties. Une édition Deluxe numérique sera disponible et inclura deux DLCs comprenant des accessoires élégants et des tenues que la famille Forger pourra porter, ainsi que d’autres objets spéciaux.

Dicefolk (20 juin)

Dicefolk est un jeu tactique roguelite reposant sur des dés personnalisables et des mécaniques de capture de monstres. Lors de vos aventures en tant qu’invocatrice de chimères, vous rencontrerez des dizaines de puissantes et uniques créatures que vous pourrez recruter afin de créer l’équipe idéale.Incarnez Aléa, une jeune héroïne dicefolk qui découvre sa capacité de se lier d’amitié avec des chimères et repoussez les forces maléfiques menaçant l’humanité d’extinction.

Aventure roguelite Lancez-vous dans une quête palpitante pour sauver l’humanité des griffes d’un sorcier maléfique. Formez une équipe en choisissant parmi plus de 100 chimères uniques et dessinées à la main qui correspondront à votre style de jeu. Débloquez tous les talismans qui vous permettront de découvrir les secrets mystiques qui se cachent derrière les chimères.

Maîtrisez les chimères Avec une grande diversité de chimères auxquelles se lier d’amitié et à commander, vous allez devoir faire preuve de stratégie et adapter votre style de jeu à chaque bataille. Du tank robuste à l’attaquant éclair, chaque chimère propose un ensemble unique de capacités. Vos choix tactiques détermineront l’issue du combat !

Prenez le contrôle du combat Tout ne dépend que de vous ! Personnalisez vos dés pour obtenir le maximum d’influence sur les attaques et les capacités de vos chimères. Contrôlez l’ordre dans lequel se déroulent les batailles et choisissez quand les groupes agissent. Dicefolk déjoue les probabilités et vous permet d’influer sur les lancers de dés comme jamais !

Rejouabilité infinie Chaque victoire offre ses propres récompenses et les chimères que vous rencontrez dans une partie peuvent être totalement différentes de celles que vous rencontrerez dans une autre. Avec différentes chimères se dessinent différentes stratégies pour constituer votre équipe pour la partie parfaite !

Rocket Knight Adventures: Re-Sparked (11 juin)

Rocket Knight Adventures: Re-Sparked est une compilation électrisante regroupant 3 jeux classiques où vous redécouvrirez avec nostalgie l’expérience des jeux vidéo à défilement horizontal en incarnant Sparkster. Dans la peau de Sparkster, préparez-vous à affronter une armée de robots et de cochons pour sauver la princesse.

Downward: Enhanced Edition (4 juin)

Downward vous permettra de partir pour la dernière aventure de l’humanité, à la recherche d’une explication à l’apocalypse qui a changé la Terre telle que nous la connaissons.Grâce aux techniques de parkour et aux mystérieux pouvoirs qui vous sont conférés, vous traverserez les ruines des civilisations passées, dans le but de trouver les artefacts légendaires censés contrôler les calamités mortelles qui se sont abattues sur ce monde. Vous ne serez pas seul dans cette entreprise, mais que pouvez-vous faire ? Ce monde n’est plus pour les humains…

PARKOUR Faites du parkour à la première personne dans les ruines du passé, sautez, glissez, suspendez-vous… Gagnez de l’expérience pour améliorer les statistiques et les pouvoirs de votre personnage, et utilisez-les à votre avantage en les combinant avec vos compétences de parkour pour affronter les anciens gardiens qui se réveillent, dans un seul but : terminer votre voyage.

EXPLORER ET DÉCOUVRIR Rien n’est servi sur un plateau, explorez librement un monde ouvert et profitez de paysages à couper le souffle, pour atteindre des endroits secrets, collecter des objets utiles et des trésors cachés. Cherchez une explication au monde qui change autour de vous et à la raison pour laquelle l’humanité a été anéantie. La fin de l’histoire dépendra du chemin que vous aurez emprunté, des trésors que vous aurez ramassés et de la façon dont vous aurez exploré ce monde apocalyptique….

« »THE COMING« »

Lorsque trois planètes errantes se mettent mystérieusement en orbite autour de l’atmosphère terrestre, c’est la mort, le désastre et la fin d’une ère qui s’annoncent. Il n’est pas question de se relever de cette chute. La seule façon d’avancer…

…est de descendre. »

Democracy 4: Console Edition (5 juin)

Vous gouvernerez comme vous l’entendrez, tout en essayant de préserver votre popularité en vue des prochaines élections.

• Choisissez un pays à gouverner parmi les suivants : les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la France, le Canada, l’Australie, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie ou la Corée du Sud

• Sélectionnez des ministres qui partagent votre vision pour l’avenir du pays

• Modifiez les lois ou instaurez-en de nouvelles afin de réaliser VOTRE projet

• Vos réactions face à des événements aléatoires augmenteront ou réduiront votre cote de popularité

• À l’approche des élections, exposez votre programme et faites campagne pour tenter de décrocher la victoire dans les urnes !

Democracy 4: Console Edition vous offre la boîte à outils ultime pour tester vos idées politiques. Nous sommes tous convaincus d’être plus compétents que les politiques qui nous gouvernent, mais est-ce vraiment le cas ? Essayez de surveiller le budget et les sondages tout en empêchant les attentats terroristes, et vous allez vite comprendre que rester au pouvoir en améliorant la société n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Il s’agit d’un jeu de stratégie dans lequel les conséquences de vos lois et décisions déterminent votre succès. Si vous voulez mettre un terme aux dépenses publiques et aux impôts, libre à vous. Selon votre façon de procéder, cette décision pourra s’avérer payante, ou non.

Vous pouvez aussi choisir de nationaliser le réseau ferroviaire ainsi que les fournisseurs d’eau et d’électricité, limiter le salaire des PDG, interdire les résidences secondaires et instaurer le revenu universel. Democracy 4: Console Edition modélise les effets probables de toutes vos actions, à court terme et à long terme, pour vous permettre de mettre vos idéaux à l’épreuve de la réalité.

Bâti sur un réseau neural personnalisé conçu pour modéliser les opinions, croyances, pensées et préjugés de milliers de citoyens virtuels, Democracy 4: Console Edition vous offre ce qui se fait de mieux en matière de simulation politique.

Dans Democracy 4 Console Edition, l’objectif n’est pas simplement de remporter les élections, mais de diriger votre pays. À moins de vous faire assassiner, perdre les élections n’est que la fin de la partie. Le véritable défi consiste à créer un pays qui vous inspire un sentiment de fierté.

Monster Hunter Stories (14 juin)

Monster Hunter Stories est un JDR qui vous invite à plonger dans le monde de Monster Hunter tout en développant cet univers d’une manière originale et passionnante ! Cette fois, vous ne chassez plus les monstres, vous les élevez ! Dans cette histoire profonde qui met à l’honneur des héros appelés les Riders, vous vivez au côté de monstres et formez avec eux des liens pour la vie. Le premier opus de la série Monster Hunter Stories revient, entièrement doublé en japonais et en anglais. Le jeu propose aussi des fonctionnalités supplémentaires, comme le nouveau mode du musée qui permet d’écouter des morceaux de musique et d’admirer les illustrations conceptuelles. Vous vous enfoncerez ainsi toujours plus avant dans le monde de Monster Hunter Stories.

L’histoire :

Vous incarnez le héros qui a vu le jour dans un village de Riders, ces gens qui vivent de l’élevage de monstres. Au fil du temps, vous allez surmonter épreuves et péripéties, puis quitter votre village natal pour partir à l’aventure. Votre destination, c’est le monde des chasseurs, qui gagnent eux leur vie en abattant des monstres. Malgré le choc des cultures, vous apprendrez à vivre et à coopérer avec les chasseurs, jusqu’à un jour réussir à rapprocher ces deux communautés aussi différentes.

La situation vire au drame lorsqu’une calamité connue sous le nom du fléau noir apparaît et menace le monde entier et des existences paisibles et tenues pour acquises… Riders et Hunters seront mis à rude épreuve face à ce péril.

La clé de la survie du monde réside dans la gemme de l’amitié et son pouvoir caché, comme dans la « légende de Redan » qui détaille le secret bien gardé des origines des Riders ! Tout au long de ce voyage épique, vous découvrirez le vrai sens de l’amitié qui se renforcera de pair avec les liens que vous tisserez ! Une histoire d’amitié et de triomphe vous attend – plongez dans le monde de Monster Hunter Stories !

Les fonctionnalités du jeu :

Un JDR au tour par tour dans le monde de Monster Hunter, avec un système de combat stratégique et intuitif qui sera facile à prendre en main même si les jeux d’action vous posent des problèmes. Lancez des attaques puissantes, rapides ou techniques pour identifier, puis contrer, les tactiques de vos adversaires. Infligez-leur des dégâts importants et remportez la victoire ! Remplissez votre jauge d’amitié pour utiliser des compétences ou essayez les talents d’amitié uniques de vos Monsties !

Domptez des monstres populaires de la série pour en faire vos Monsties ! Utilisez les capacités de vos compagnons pour faciliter vos explorations, faites éclore les œufs que vous trouvez, et transformez toujours plus de monstres en Monsties ! Vous retrouverez nombre de créatures populaires de la série Monster Hunter, tels le Zinogre, le Nargacuga et le Lagiacrus. Vous participerez aussi au Rite de transmission afin d’éveiller les capacités latentes des Monsties. Élevez ainsi des Monsties uniques et affrontez de puissants ennemis !

En ligne, créez un groupe puissant avec vos Monsties et partez au combat avec d’autres joueurs !

Nouvelles fonctionnalités :

Le jeu est entièrement doublé en japonais et anglais ! L’histoire sera encore plus captivante avec les voix des acteurs japonais ou anglais.

Le musée propose de nombreux contenus bonus ! Profitez de plus de 200 illustrations conceptuelles, avec des images dévoilées ici pour la toute première fois, ainsi que de nombreux morceaux de musique. Certains d’entre eux font ainsi leurs grands débuts en son Surround !

Toutes les mises à jour sont incluses ! Afin de vous proposer l’expérience ultime, vous retrouverez tous les monstres introduits au fil des différentes mises à jour du titre d’origine, comme le Kushala Daora, le Teostra et le Rajang, ainsi que du contenu supplémentaire de fin de jeu ou des possibilités étendues de modification du personnage !

Mushoku Tensei jobless reincarnation Quest of Memories (19 juin)

Un loser anonyme de 34 ans, célibataire endurci, reclus et au chômage se fait écraser par un camion peu après avoir été expulsé de sa maison à la suite de la mort de ses parents. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il se réveilla bébé dans un monde de magie et d’épées !

Découvrez le monde de l’animé 『Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation』 à la première personne!

Revivez l’histoire de Rudeus à travers des zones d’explorations variées. Participez à des batailles stratégiques en combinant les diverses personnalités de vos compagnons et leurs multiples compétences. Plusieurs modes de jeu sont également disponibles, y compris un arc original de Roxy et d’aide à Roxy. Sylphiette, Ghislaine et Geese, qui n’ont pas initialement rejoint l’histoire principale, peuvent maintenant être ajouté en tant que personnages compagnons ! Vous pouvez également organiser votre propre formation avec vos personnages préférés pour affronter le terrain.

Darkstar One (20 juin)

Darkstar One est un jeu de stratégie entraînant le joueur dans l’immensité de l’univers. Une certaine liberté de choix s’offrira à lui pour réussir à explorer de vastes systèmes solaires à la recherche d’anciens artefacts indispensables pour améliorer son vaisseau, le Darkstar One. Préparez-vous à vous embarquer dans un voyage épique à travers l’espace avec DarkStar One – Édition Nintendo Switch™. L’éditeur Kalypso Media a annoncé le retour de l’opéra spatial rétro, combinant un gameplay de type bac à sable en monde ouvert dans un vaste univers de science-fiction.

Darkstar One est un jeu de stratégie entraînant le joueur dans l’immensité de l’univers. Une certaine liberté de choix s’offrira à lui pour réussir à explorer de vastes systèmes solaires à la recherche d’anciens artefacts indispensables pour améliorer son vaisseau, le Darkstar One. Le premier des choix qui se présentera : jouera-t-il du côté des « bons » ou des « méchants » ?

Univers vaste avec de nombreuses races.

Histoire élaborée avec plus de 50 minutes de cinématiques.

Configurez et améliorez votre vaisseau, le Darkstar One, et construisez le meilleur vaisseau de combat de l’univers.

Plus de 200 armes, boucliers et équipements divers.

Missiles,torpilles et mines qui peuvent servir de leurres pour les missiles ennemis.

The « Spell Weapon »: une arme extrêmement puissante qui offre de nombreuses possibilités tactiques.

Faites l’acquisition d’armes auprès des autres races.

Embarquez pour des missions spéciales – explorez des canyons et des tunnels ou des mondes inconnus.

Liberté de choix. Gagnez des fonds en combattant, en faisant de la contrebande…

Jouez le « bon » ou le « méchant » et prenez l’avantage dans les conflits politiques.

Path to Purge (13 juin)

Dans la société moderne, les gens accordent de plus en plus d’importance aux divertissements, se plongeant dans les plaisirs apportés par les choses matérielles et perdant leur propre identité. Ces humains déchus sont punis par le Saint-Esprit, se transformant en êtres obsessionnels sans émotions. Le diable survit en absorbant la foi corrompue des humains, mais si l’humanité décline au point de ne plus avoir d’émotions, cela affectera également les intentions du diable. Sans autre choix, en tant que démon, vous devez détruire le Saint-Esprit derrière la malédiction pour sauver l’humanité.

NeoSprint (27 juin)

NeoSprint reprend vie sous la forme d’un jeu d’arcade à écran unique pouvant accueillir jusqu’à 8 joueurs, associé à un constructeur de circuits robuste et à des outils de partage intuitifs, garantissant une expérience de course qui satisfera aussi bien les démons de la vitesse que les architectes. Le mode campagne, le Grand Prix, les courses d’obstacles et les contre-la-montre offrent des tonnes de contenu de course palpitant, et les modes multijoueurs permettent de s’amuser de façon chaotique. Saurez-vous conquérir les pistes de vitesse et réaliser les meilleurs temps ?

Caractéristiques principales :