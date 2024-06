Il y a quelque temps, NetEase Games a annoncé l’arrivée d’une version remastérisée de Shadows of the Damned, le jeu de 2011 de Suda51 et Shinji Mikami, sur Switch sous le nom de Shadows of the Damned: Hella Remastered. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est un jeu d’action-aventure se déroulant dans un univers inspiré de l’enfer et du rock & roll, reflétant parfaitement le style de Suda et Mikami. Cependant, l’éditeur original, EA, n’a apparemment pas du tout apprécié cette initiative.

Dans une interview avec Game Informer, Suda51 a évoqué son mécontentement lors de la sortie initiale de Shadows of the Damned. En effet, Suda51 et Mikami ont rencontré des difficultés à collaborer avec EA, qui était l’éditeur du jeu à l’époque. Aujourd’hui, Suda51 porte un regard un peu plus bienveillant sur cette expérience. Néanmoins, il a révélé qu’il y avait eu un moment durant le développement où EA avait été particulièrement exigeant envers lui et Mikami.

Il s’est passé beaucoup de choses à l’époque, mais je repense à cette expérience avec beaucoup d’affection aujourd’hui. Nous nous sommes disputés sur de nombreux aspects et idées du jeu, et EA et nous-mêmes avons fait beaucoup de compromis, mais ce sont ces expériences qui ont donné naissance à Garcia, Paula, Fleming et à toute leur histoire, donc j’aime le résultat final en tant que jeu Grasshopper en général et en tant que création personnelle également. J’ai vécu des expériences formidables avec Mikami lors de la création du jeu. Une fois, [l’éditeur] EA nous a appelés à Los Angeles, et nous étions une dizaine de personnes dans une suite d’hôtel, assises autour d’une grande table. Lorsque nous sommes entrés, nous avons eu un peu peur. On s’est fait engueuler, on nous a demandé des choses comme « Mais qu’est-ce que vous essayez de faire ? ». Ce genre d’expérience est rare, surtout dans l’industrie du jeu vidéo, et j’ai l’impression que si c’était le monde souterrain ou quelque chose comme ça, je me serais probablement fait tabasser dans cette pièce (rires). Tant d’expériences que nous avons vécues à l’époque étaient super intéressantes et sont aujourd’hui de bons et précieux souvenirs. Maintenant que j’y pense, je crois que cette histoire d’hôtel s’est produite au Marriott de Los Angeles. Comme je l’ai dit, il y avait une dizaine de personnes d’EA – certains de leurs meilleurs éléments – tous alignés, et nous n’avions aucune idée de ce qui se passait. On nous a simplement dit : « Venez à cette réunion. » Pas de contexte ou quoi que ce soit, alors nous avons été choqués quand nous sommes arrivés. En fait, c’est un souvenir impressionnant aujourd’hui. Ce n’était pas vraiment effrayant, puisque dans l’industrie du jeu vidéo, je savais que nous n’allions pas nous faire tuer ou quoi que ce soit d’autre, mais nous étions vraiment surpris. Quoi qu’il en soit, je suis vraiment fier de ce que nous avons fait, et je chéris tous les souvenirs que j’ai de cette époque.

Shadows of the Damned est un jeu vidéo d’action-aventure sorti initialement en 2011. Développé par Grasshopper Manufacture, il est le fruit de la collaboration entre deux figures emblématiques de l’industrie du jeu vidéo : Suda51 (Goichi Suda) et Shinji Mikami. Le jeu est édité par Electronic Arts (EA).

L’histoire de Shadows of the Damned suit Garcia Hotspur, un chasseur de démons mexicain, dans sa quête pour sauver sa petite amie Paula, kidnappée par des forces démoniaques. Garcia doit traverser les profondeurs de l’enfer, un monde sombre et tordu où l’influence du rock & roll est omniprésente, pour affronter le seigneur démon Fleming et ses sbires.

Le jeu se distingue par son atmosphère unique, mêlant horreur, humour noir et esthétisme rock & roll. Cette combinaison offre une expérience immersive et inoubliable, fidèle au style distinctif de Suda51 et Mikami.

Shadows of the Damned propose un gameplay dynamique centré sur des combats intenses et variés. Garcia est accompagné de Johnson, une tête de démon qui peut se transformer en différentes armes, allant d’un pistolet à un fusil de chasse. Le joueur doit utiliser ces armes pour combattre des hordes d’ennemis tout en résolvant des énigmes et en explorant des environnements variés.

Un aspect clé du gameplay est la gestion de la lumière et de l’obscurité. Garcia doit utiliser des sources de lumière pour repousser les ténèbres qui le menacent constamment, ajoutant une dimension stratégique aux affrontements et aux explorations.

À sa sortie, Shadows of the Damned a reçu des critiques généralement positives pour son style visuel, son ambiance unique et son gameplay engageant. Cependant, certaines critiques ont mentionné des problèmes de rythme et de structure narrative. Malgré cela, le jeu a acquis un statut culte parmi les fans de Suda51 et Shinji Mikami, ainsi que parmi les amateurs de jeux d’action-aventure.

Histoire

Le jeu commence avec Garcia Hotspur, un chasseur de démons mexicain, rentrant chez lui pour découvrir que sa petite amie, Paula, a été kidnappée par le seigneur démon Fleming. Determiné à la sauver, Garcia plonge dans l’enfer pour la retrouver. Garcia, accompagné de son compagnon démoniaque Johnson, entre dans l’enfer. Johnson, qui peut se transformer en diverses armes, sert de guide et de soutien dans cette quête périlleuse. Ensemble, ils traversent des paysages infernaux peuplés de créatures démoniaques.

Garcia et Johnson rencontrent divers ennemis et boss tout en suivant les traces de Paula. Chaque rencontre est marquée par des combats intenses et des puzzles basés sur la lumière et l’obscurité. Les ténèbres sont une menace constante, et Garcia doit utiliser des sources de lumière pour repousser les ombres et affaiblir les ennemis.

Au fur et à mesure de leur progression, des flashbacks et des visions révèlent que Paula a été tuée à plusieurs reprises par Fleming, chaque fois ressuscitée pour être tuée encore et encore. Cela fait partie de la torture psychologique infligée à Garcia. Paula n’est pas seulement une victime ; elle est également transformée en créature démoniaque à certains moments, attaquant Garcia sous l’emprise de Fleming. Garcia doit affronter les gardiens démoniaques, chacun représentant un obstacle majeur avant d’atteindre Fleming. Ces gardiens sont des adversaires redoutables, chacun ayant des mécanismes de combat uniques qui testent les compétences de Garcia.

Après avoir vaincu les gardiens, Garcia et Johnson atteignent enfin le repaire de Fleming. La confrontation finale est une bataille épique où Garcia doit utiliser toutes ses compétences et les transformations de Johnson pour vaincre le seigneur démon. Pendant ce combat, Garcia doit aussi libérer Paula de l’emprise de Fleming. Une fois Fleming vaincu, Garcia et Paula sont réunis. Cependant, la fin révèle un twist : l’enfer est un cycle sans fin, et malgré leur victoire, ils ne peuvent pas quitter ce monde infernal. Paula est une fois de plus kidnappée par des démons mineurs, insinuant que le combat de Garcia est loin d’être terminé.