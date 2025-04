Supergiant Games revient avec Hades II, la suite tant attendue du roguelike acclamé, et cette fois, l’aventure s’annonce encore plus ambitieuse. Dans ce nouvel opus, les joueurs incarneront la Princesse des Morts, déterminée à affronter le Titan du Temps dans une lutte acharnée au-delà des Enfers.

Une mythologie plus vaste et immersive

Hades II plonge les joueurs dans un monde mythologique plus riche et profond que jamais, où les dieux de l’Olympe accorderont leurs bénédictions pour guider le destin de l’héroïne. Chaque échec, chaque succès influencera le récit, renforçant encore l’aspect narratif qui a fait la renommée du premier jeu.

Une exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch et Switch 2

Supergiant Games a annoncé que Hades II arrivera d’abord en exclusivité temporaire sur consoles Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le jeu tirera pleinement parti des capacités de la nouvelle console, avec une action fluide et réactive visant 60 images par seconde et un affichage haute définition sur un écran 1080p.

L’éditeur a également confirmé que le jeu fonctionnera sur la Nintendo Switch originale, tout en optimisant son rendu sur Switch 2 grâce à une résolution améliorée et un gameplay encore plus réactif.

Supergiant Games promet davantage d’informations sur Hades II dans les mois à venir. En attendant, les fans du premier opus peuvent déjà se préparer à replonger dans les profondeurs des Enfers pour une aventure mythologique inédite.