Paris, le 6 juin 2024 – Aujourd’hui, SQUARE ENIX® annonce qu’OCTOPATH TRAVELER est désormais disponible pour les consoles PlayStation®5 (PS5®) et PlayStation®4 (PS4®). OCTOPATH TRAVELER II est quant à lui disponible pour la première fois sur Xbox Series X|S et Xbox One. La franchise de RPG récompensée est désormais disponible sur toutes les consoles actuelles, ainsi que sur PC (Windows et STEAM®).

SQUARE ENIX annonce également que les abonnés au Xbox Game Pass peuvent dès à présent vivre l’expérience OCTOPATH complète dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass, OCTOPATH TRAVELER et OCTOPATH TRAVELER II étant tous deux téléchargeables depuis la bibliothèque Game Pass.

Depuis la sortie d’OCTOPATH TRAVELER en 2018, plus de quatre millions d’exemplaires des jeux de la franchise ont été vendus dans le monde entier* et ont assis la popularité de son style HD-2D original : un mélange saisissant de personnages en 2D évoluant dans de magnifiques mondes en 3D.

Les deux jeux constituent des expériences séparées qui se déroulent dans des mondes différents avec huit protagonistes, chacun ayant sa propre histoire à explorer et des actions spéciales à utiliser. Les joueuses et les joueurs se lancent dans une grande aventure et en contrôlent le cours en fonction du personnage qu’ils choisissent d’incarner.

Pour fêter l’arrivée de la franchise OCTOPATH TRAVELER sur toutes les consoles actuelles et sur PC (Windows et STEAM®), la Team Asano a ajouté une mise à jour gratuite à OCTOPATH TRAVELER II, qui inclut un mode Combats additionnels disponible une fois le boss de fin du dernier chapitre vaincu.

Le mode Combats additionnels permet aux joueuses et aux joueurs de mettre leurs talents à l’épreuve contre de nouveaux adversaires coriaces, y compris les protagonistes d’OCTOPATH TRAVELER. Ce mode est disponible au lancement sur les consoles Xbox et a été ajouté aujourd’hui aux consoles PS5 et PS4, au système Nintendo Switch et aux versions PC par une mise à jour.

OCTOPATH TRAVELER et OCTOPATH TRAVELER II sont désormais disponibles sur toutes les plateformes actuelles ainsi que sur PC (Windows et STEAM®) séparément et sous forme de lot. Les membres PlayStation®Plus qui achèteront OCTOPATH TRAVELER avant le 20 juin 2024 bénéficieront d’une réduction d’achat de 34 %.

* Ventes physiques et numériques jusqu’au mois de juin 2023.