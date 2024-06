Vous avez toujours rêvé d’incarner la haute noblesse japonaise et de gifler allègrement les petites personnes qui se dressent sur votre chemin ? Alors Rose & Camellia Collection est certainement fait pour vous ! Cette compilation de jeux flash, développée par les Japonais de NIGORO et publiée par les Américains de WayForward, est arrivée le 16 avril 2024 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de vingt euros. Préparez-vous car ça va gifler.

Gifles en haute société

Rose & Camellia Collection est une compilation de plusieurs jeux qui mélangent étonnamment Punch-Out!! (1983) et le visual novel.

Nous débutons avec la famille Tsubakikoji, une famille de la haute noblesse japonaise, qui est en deuil. Le fils ainé vient de passer de vie à trépas, et sa veuve, Reiko, d’origine roturière, est alors conspuée par les autres membres de la fratrie.

Reiko ne va cependant pas se laisser faire. Elle va se battre pour hériter des richesses qui lui appartiennent de droit en tant que veuve du fils aîné. Et dans ce monde impitoyable de la haute noblesse, nous allons nous battre à coup de gifles bien senties sur nos concurrentes.

Rose & Camellia Collection est un jeu à la prise en main rapide et efficace. Nous jouons Joy-Con en main grâce au détecteur de mouvements. Les combats de gifles se font « au tour par tour ».

Pendant les phases d’attaque, vous pouvez gifler votre adversaire d’un geste de Joy-Con, mais vous pouvez aussi feinter et si vous enchaînez plusieurs attaques, faire une rafale de coups. Si votre adversaire esquive, il pourra faire une contre-attaque.

En défense, vous devez déplacer le Joy-Con au bon moment pour éviter l’attaque. En cas d’esquive réussie, vous pourrez vous aussi faire une contre-attaque !

Si vous ou l’adversaire n’a plus de vie, la partie est terminée. En cas de victoire, vous continuez dans le scénario et en cas de défaite, vous devez redémarrer le combat.

Même si le gameplay est foncièrement le même sur chacun des jeux présents dans la compilation, vous allez affronter plusieurs adversaires, qui, en fonction du scénario, vont posséder des compétences particulières.

Vous allez par exemple vous battre contre une Indienne capable de déployer plusieurs mains telle la déesse hindou Kali, contre une Anglaise avec sa raquette de tennis, ou contre des adversaires capables de frapper avec leur main faible ou leurs pieds !

Pour être une vraie Dame, il faut savoir gifler

Le gameplay est simple, répétitif, mais pourtant il est prenant. Nous nous amusons à gifler nos adversaires pour l’honneur de la famille Tsubakikoji.

Si nous restons autant amusés malgré le gameplay qui varie très peu, c’est surtout grâce au scénario et à l’humour déployés dans ces jeux.

Rose & Camellia Collection réussit à créer un univers absurde qui ne manque de pas nous faire rire. Si le premier scénario nous montre l’ascension de Reiko, nous allons avoir plusieurs saynètes qui vont nous dépeindre la plupart des personnages de la famille Tsubakikoji, de la sœur aînée jusqu’à la servante !

Les dialogues sont très bien écrits et le doublage nous aide à nous plonger dans les querelles à la fois futiles et existentielles de la haute noblesse. Nous pouvons facilement comparer Rose & Camellia Collection à Cricket Through the Ages dans sa capacité à partir d’un sujet simple pour le décliner jusqu’à l’hilarité.

La compilation se termine si vite…

Nous avons vraiment passé un très bon moment sur cette collection d’une série de jeux que nous ne connaissions ni d’Ève ni d’Adam. Malgré la douleur au triceps occasionnée par les gifles données, nous avons terminé le jeu d’une seule traite.

Bon, d’un autre côté, le jeu est très court. Vraiment très court. La compilation se termine en moins de deux heures, ce qui permet au moins de ne pas se lasser.

Mais pour vingt euros, le joueur risque d’être frustré. Le contenu n’est pas à la hauteur du prix et nous vous conseillons plutôt d’attendre une promotion à moins de dix euros pour profiter du jeu.

Rose & Camellia Collection, malgré toutes ses qualités, pêche aussi par sa détection de mouvement qui peut parfois énerver le joueur. Il est impossible de vraiment profiter du titre et de sa technique tant les mouvements sont parfois aléatoires.

La traduction est présente mais elle n’est pas exceptionnelle. Le texte est parfois peu lisible et le traducteur n’a pas pris la peine de faire un texte aéré et agréable à lire pour le joueur.

Attention aussi, les joueurs qui ne sont pas habitués au visual novel risquent d’être un peu frustrés.

Malgré tout, le plaisir est là et si vous cherchez une expérience fun pour quelques heures, n’hésitez pas. Sachez aussi qu’il existe un mode un contre un ainsi que la possibilité de jouer avec le tactile pour éviter les courbatures.

Les graphismes sont simples mais très réussis, le jeu nous gratifie d’ailleurs d’une magnifique scène d’ouverture digne d’un anime. Nous avons beaucoup aimé l’évolution des personnages pendant les combats. La bande-son est elle aussi réussie et le doublage de qualité.

Ci-joint, une vidéo vous présentant vingt minutes du jeu, à un moment où nous n’avions pas encore de douleur au triceps !