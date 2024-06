Final Knight, un beat’em up à scrolling horizontal avec des éléments de RPG a été annoncé sur Nintendo Switch pour le 3ème trimestre 2024. Le jeu est développé par 2oclocksoft et publié par Gravity Game.

Voici ce que le jeu vous propose :

Joue à un action-RPG dans le style de Monster Hunter, un beat ’em up, et un auto-battler dès maintenant. Crée ton équipe, choisis le personnage principal et configure la formation et les synergies de ton équipe. Évite les rugissements des monstres géants, y compris ceux des dragons, assomme-les, détruis leurs parties et fabrique des armes et des arùmure !

– Action Beat ‘Em Up de style Donjons & Dragons : C’est un jeu d’action fantastique authentique basé sur le gameplay rétro des beat ’em up.

Combats en équipe : Combattez avec une équipe de 4, en créant des synergies et en combattant dans un style auto-battler.

Destruction de parties et matériaux : Détruis des parties de boss et collecte des matériaux pour fabriquer de l’équipement.

Monstres géants : Capture des monstres et invoque-les comme alliés dans ta prochaine bataille.

Caractéristiques clés

Neuf classes de base sont disponibles, avec des synergies se développant en fonction des classes des personnages. Tu peux changer le personnage principal que tu contrôles et commander les mouvements et les attaques des autres membres de l’équipe. Rassemble des ressources pour renforcer ton équipe et modifie les statistiques de tes personnages pour voir différentes synergies. Obtiens un équipement légendaire dans des lieux spéciaux.

Vous pouvez voir le trailer juste ici :