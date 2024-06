Dofus ou Wakfu, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr, ce sont les fers de lance de chez Ankama, mais depuis quelques années ces derniers essayent de faire des dérivés de leurs licences phares, que ce soit du manga, du jeu de société ou bien d’autres jeux vidéo comme ici One More Gate qui possède comme sous-titre A Wakfu Legend. Alors préparez vos meilleurs dofus, c’est parti pour One More Gate : A Wakfu Legend !

Très classique

On ne va pas se mentir, rien n’est époustouflant dans One More Gate. Cependant, rien n’est réellement mauvais non plus. Vous êtes un jeune Eliotrope appelé Oropo qui casse le portail de son village. Vous êtes alors envoyé récupérer les runes du portail. Ce qui vous emmènera dans les 4 chapitres, et donc les 4 biomes de l’histoire.

Pour parcourir ces 4 chapitres qui vous prendront environ 10h de jeu, vous pourrez découvrir les mécaniques du jeu, c’est en gros un tuto plutôt efficace. Pour le déroulement de la narration, vous allez avancer de stage en stage comme dans un Slay The Spire, à l’exception qu’on se déplace comme dans un beat them’all à l’ancienne, sur les 2 axes, mais en scrolling 2D. Ce qui permet de rendre le jeu un peu plus dynamique que le simple choix de salle, même si finalement ce n’est qu’un prétexte pour faire choisir des salles.

Côté gameplay, vous allez devoir vous créer un deck de 14 cartes avant de partir. Ces cartes vont avoir plusieurs manières de travailler comme le poison, le choc ou encore la plaie qu’on vous laissera le plaisir de découvrir, ces styles pouvant se combiner. Mais attention, comme dit précédemment nous sommes limités à 14 cartes dans notre deck, il faudra donc habillement les choisir. Plus vous augmenterez en niveau, plus vous aurez de choix dans les cartes. De plus, chaque carte est améliorable avec de l’argent, ce sera donc le nerf de la guerre !

Mais de bonnes idées quand même

On vous parlait de son classicisme, si on ne détaille pas plus que ça les principes de base vus précédemment, c’est tout simplement car ce sont les mêmes que la plupart des roguelite de cartes. On rajoutera quand même que, comme d’habitude, nous avons une monnaie qui sert pendant le niveau et une qui est persistante et qui sera utilisable dans la ville de base pour améliorer nos cartes et en acheter de nouvelles. Vous aurez à disposition en avançant la possibilité d’acheter un équipement. Il y en a de plusieurs types, et ce sont des objets qui sont réutilisables. Il y aura une durée entre chaque combat pour les réutiliser, à vous de choisir le meilleur moment pour les utiliser. Le petit plus de One More Gate, c’est sa jauge d’éveil. Nous avons l’habitude dans les roguelites de cartes d’avoir une réserve de points pour utiliser nos cartes à chaque tour, ici cette réserve commence à 3 et augmente de 1 à chaque tour jusqu’à atteindre 7 points. Si jamais vous utilisez des cartes pour dépenser pile 7 dans le tour, alors vous utiliser une capacité d’éveil très puissante qui une fois lancée fera repasser votre jauge de Wakfu à 3.

Cependant, toute la partie histoire du jeu est relativement ennuyante, on répète en boucle les mêmes actions, les différentes façons de jouer sont un peu proposées au forceps (si vous ne les adoptez pas, vous n’avancerez pas), sans parler du fait qu’il y a une forte invitation au farming pour justement débloquer et améliorer nos cartes. Sans améliorations, on se retrouve rapidement face à des murs de PV ou des ennemis qui vous attaqueront bien trop fort pour vos cartes de défense.

La bonne idée du jeu arrive en fait après la fin de l’histoire, quand le mode infini (les failles) débarque. Vous n’allez alors plus pouvoir prévoir vos cartes à l’avance, quelques cartes vous seront attribuées au hasard puis chaque victoire vous permettra de choisir entre 2 cartes. Comme tout est au hasard, vous ne pourrez pas à l’avance vous bloquer sur une mécanique et il faudra donc apprendre à bien adapter toutes vos cartes les unes avec les autres, tout en prenant en compte que pas mal de mécaniques ne sont pas faites pour être jouées ensemble. Tout est mélangé dans ce mode, que ce soient les monstres ou les cartes, avec bien sûr une difficulté qui va devenir de plus en plus élevée à chaque salle. Mais ce mélange des monstres met en avant le gros souci d’équilibrage du jeu ; certains monstres sont vraiment beaucoup plus pénibles que d’autres, sans compter que d’autres vont être d’énormes sacs à PV, etc. Si la difficulté est croissante et bien gérée dans la partie histoire, le hasard des failles rend vraiment l’équilibrage difficile.

À côté de ça le jeu est vraiment très beau, on prendra un vrai plaisir à regarder ces aplats de couleurs et tous les monstres que l’on connait de Dofus/Wakfu, tout comme les ambiances sonores et musicales qui sont de qualité. Du côté du Lore ça fonctionne aussi parfaitement avec les différents dieux qui sont présents sous forme de cartes spéciales à usage unique lors des combats. On regrettera juste le design des cartes, on aurait bien aimé de petits dessins ou de belles cartes comme on a souvent dans les jeux du genre, ici elles sont très basiques et impersonnelles, ce qui est un peu dommage pour un jeu aussi joli et bien fini.

One More Gate: A Wakfu Lenged Complete Edition est disponible sur l’eShop au prix de vingt-cinq euros.