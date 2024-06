Paris, France – 12 juin 2024 – Imaginez-vous plonger dans votre jeu préféré, les graphismes en 4K éclatant sur un mur géant, avec des couleurs vibrantes et une clarté impressionnante grâce à sa luminosité impressionnante (2300 ISO Lumens) et sa compatibilité Dolby Vision. C’est exactement ce que le HORIZON Ultra de XGIMI vous offre. En tant que gamer, vous méritez une expérience de jeu immersive qui vous transporte directement dans l’action, et le HORIZON Ultra est conçu pour répondre à cette exigence.

Le HORIZON Ultra révolutionne votre expérience de jeu avec une résolution 4K de nouvelle génération et la technologie Dolby Vision. Que vous exploriez des mondes fantastiques ou que vous combattiez dans des batailles intenses, les détails incroyables et les couleurs éclatantes vous enveloppent dans l’univers de votre jeu, rendant chaque moment plus réaliste et excitant.

Son Mode Gaming dédié couplé au port HDMI 2.1 vous feront profiter d’une latence réduite à ≤ 18 ms, le HORIZON Ultra garantit que chaque mouvement de votre manette est instantanément retransmis à l’écran. Cette réactivité est cruciale pour les jeux compétitifs où chaque milliseconde compte. Imaginez-vous en train de jouer à votre jeu de tir préféré sans aucun décalage, chaque tir étant précis et chaque mouvement fluide.

Que vous jouiez dans votre salon, votre chambre ou même dans votre jardin, le HORIZON Ultra s’adapte automatiquement à l’environnement pour offrir la meilleure qualité d’image possible. Vous pouvez transformer n’importe quel espace en une salle de jeu immersive sans vous soucier des réglages manuels.

Installez rapidement et facilement le HORIZON Ultra, qui ajuste automatiquement la taille et la forme de l’image projetée. Que vous soyez en train de jouer sur un écran de 60 pouces ou de 200 pouces, l’image sera toujours parfaitement ajustée pour une immersion totale.

Imaginez entendre chaque détail sonore de votre jeu avec une clarté cristalline. Les deux haut-parleurs de 12 W Harman Kardon intégrés au HORIZON Ultra, associés à la technologie DTS Studio Sound, offrent un son tridimensionnel immersif. Que ce soit les explosions, les dialogues ou les musiques de fond, chaque son est amplifié pour vous plonger encore plus dans l’univers du jeu. Les plus exigeants pourront brancher un casque en filaire ou en Bluetooth.

Avec le HORIZON Ultra, chaque session de jeu devient une aventure. Que vous soyez un gamer passionné jouant pendant des heures ou que vous organisiez une soirée jeu avec des amis, ce vidéoprojecteur transforme votre expérience de gaming. En offrant des graphismes époustouflants, un son immersif et une performance de jeu optimale, il redéfinit ce que signifie jouer à des jeux vidéo.

Le HORIZON Ultra est disponible au prix de 1 899,00 € sur le site de XGIMI.