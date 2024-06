Le contenu téléchargeable de Fate/Samurai Remnant « Record’s Fragment : Bailong and the Crimson Demon » sera lancé le 20 juin, ont annoncé l’éditeur Koei Tecmo et le développeur Omega Force.

Disparitions mystérieuses d’enfants. Des rumeurs d’esprits maléfiques à Yoshiwara. Une voix étrange appelle Miyamoto Iori. Un monstre-oiseau qui attaque soudainement. Au milieu de tous ces incidents étranges, Yui Shousetsu apparaît sous la forme d’un enfant et déclare que si rien n’est fait, Edo sera détruite. Alors que le Spirit Font est en ébullition, les aspirants de la Waxing Moon s’unissent pour faire face à une nouvelle anomalie. Parmi eux se trouve un nouveau serviteur, un manieur de lance hors pair, le Rogue Rider Zhao Yun. « Sentez le dard de la lance de Zhao Zilong ! »

Pour jouer au contenu téléchargeable « Record’s Fragment : Bailong et le démon cramoisi », vous devez jouer au jeu de base jusqu’à ce que vous puissiez parler au boss dans « Cherchez les héros qui survivent » (chapitre 3). Une fois que vous pouvez vous déplacer librement sur la carte d’Edo, sélectionnez « Record’s Fragment : Bailong et le démon cramoisi » sur la carte pour commencer à jouer.