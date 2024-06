Hier, Nintendo a surpris tout le monde en annonçant « The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom ». Les joueurs sont encore sous le choc de cette révélation majeure.

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, Zelda elle-même sera le personnage principal. Elle utilisera son intelligence et un peu de magie pour se lancer dans une aventure épique. Cette inversion de rôle promet une nouvelle perspective et de nouvelles mécaniques de jeu passionnantes.

Naturellement, Zelda ne sera pas seule dans cette quête. Bien qu’il n’ait pas été mentionné dans la bande-annonce officielle ou le communiqué de presse, le site japonais de « The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom » confirme que le jeu prendra en charge les amiibo.

Ce qui reste un mystère, cependant, c’est la manière dont les amiibo interagiront avec ce nouveau titre. Nintendo a décidé de garder ces détails secrets pour le moment, nous laissant dans l’attente. Avec la confirmation de la compatibilité amiibo, on peut spéculer sur la possibilité qu’un nouvel amiibo de Zelda soit en préparation.