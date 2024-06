OGRE TALE -鬼譚- est un jeu d’action et d’épée de type arcade,Une fusion de jeux de type « hack and slash » avec des éléments d’entraînement.

Ogre Tale semble avoir une nouvelle date d’après un nouveau listing sur l’eShop de la Nintendo Switch, et il semblerait que le jeu soit enfin disponible le mois prochain. La page du magasin indique que le jeu sortira le 11 juillet 2024 pour 17€99. Ogre Tale a été annoncé il y a près de quatre ans. Il n’y a pas eu de nouvelles du jeu depuis, donc la nouvelle soudaine de la date de sortie est un peu surprenante.

Il s’agit d’un jeu de rôle et d’action à mission claire. Il se déroule dans le Japon moderne et vous devrez combattre les yokai en tant que « Trois sœurs ogres », descendantes de la tribu des ogres. Il y a plus de 50 missions, et vous devrez exterminer des yokai dans différentes régions du Japon. En plus des actions de base que sont l’attaque, le saut, l’esquive, les attaques normales et les coups spéciaux, les personnages peuvent effectuer une variété d’actions en définissant des compétences dans les emplacements d’armes. Plus l’arme est rare, plus vous disposez d’emplacements, ce qui vous permet de combiner plusieurs compétences. Vous pouvez également la personnaliser pour l’adapter à votre style. Le jeu prend également en charge le jeu coopératif en ligne jusqu’à trois joueurs. Vous pouvez choisir parmi 6 missions en ligne.

Il était une fois Momotaro (alias Peach Boy) et ses alliés, Kintaro et Issuntaro, qui ont éliminé la tribu d’ogres qui sévissait dans la campagne japonaise, et tout le monde a vécu heureux.

…Jusqu’à aujourd’hui, en tout cas.

Des siècles plus tard, le descendant de Momotaro, lassé de sa vie d’hôte de bar ( !), décide de se déchaîner et de terroriser la campagne japonaise avec des mononoke, des yokai et toutes ces autres choses liées au mysticisme japonais dont vous avez probablement entendu parler un tant soit peu dans un anime quelque part. Non pas parce que c’est son destin ou quoi que ce soit d’autre, mais simplement parce qu’il le peut.

Le héros servant désormais de méchant, il est temps d’inverser le scénario et de transformer les méchants en héros ! Ou… des méchants comparativement moins mauvais, du moins ? Ran, Hana et Yume, des sœurs qui descendent des ogres que Momotaro a vaincus, doivent unir leurs forces à celles d’un chat nommé Iroha, qui leur sert de mentor, de narrateur et de soigneur ( ?) pour débarrasser le monde de la menace rose-pêche et de ses larbins de héros folklorique de conte de fées devenus méchants, dans ce beat-em-up d’inspiration japonaise, plein d’action et d’humour, où d’autres mots sont séparés par des hyperphrases !