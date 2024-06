Basé à Bangkok en Thaïlande, FairPlay Studios développe des jeux dans le but « d’illuminer notre journée » de gamer, selon leurs dires. Cette noble cause n’a jusqu’à aujourd’hui, eu que peu d’échos à nos oreilles avec quelques sorties de jeux dont nous n’avions pas connaissance. Mais aujourd’hui, c’est différent. The Land Beneath Us, le dernier né du studio thaïlandais, a reçu quelques récompenses à travers le monde. C’est donc avec beaucoup de curiosité et d’envie que nous nous sommes lancés sur ce jeu. A-t-il su illuminer notre journée ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Sven, le collecteur d’âmes

Nous commençons l’aventure de The Land Beneath Us dans la peau métallique d’un robot U.C.A (Ultime Collecteur d’Âmes). Mais comme ce robot n’avait pas de nom, il s’en est donné un : Sven. Lors de sa première mise en service, Sven découvre, à travers une vidéo laissée par sa créatrice, que sa mission est de collecter des âmes dans le but de sauver l’humanité. En effet, sa créatrice a trouvé un moyen de guérir les maladies, obtenir une source d’énergie inépuisable et même de repousser la mort grâce à l’animatechnologie. Cette technologie fonctionne à l’aide d’âmes. Pour les récolter, la créatrice s’est donc mise en tête d’aller les chercher dans les bas-fonds de la Terre, un lieu parfois nommé « les enfers ». Malheureusement, à la fin de la vidéo de la créatrice, nous découvrons qu’elle se fait enlever. L’avenir de l’humanité et de la créatrice reposent donc désormais sur notre carcasse électronique.

Le but de notre héros, sauver le monde, n’est pas des plus originaux, vous en conviendrez, mais la façon d’arriver à nos fins, elle, sort de l’ordinaire. L’histoire se dévoile au fur et à mesure que nous avançons dans le jeu et survient alors un sentiment étrange de culpabilité. Sommes-nous vraiment du côté des gentils ? En fonction de nos choix, la fin du jeu sera différente, mais cela, ce sera à vous de le découvrir.

L’ambiance du jeu et son univers sont très plaisants à découvrir. Le scénario, quant à lui, est parfois compliqué à suivre mais cela ne gâche en rien l’expérience du jeu.

Ça bastonne dans le monde souterrain

The Land Beneath Us est un dungeon crawler roguelite joué au tour par tour (c’est long à dire !). À chacune de vos tentatives pour récolter des âmes et vaincre le boss final d’une région du monde souterrain, vous pourrez utiliser votre récolte pour améliorer vos compétences. Une région est à chaque fois composée d’une trentaine de salles dans lesquelles vous rencontrerez souvent des ennemis qu’il faudra vaincre pour passer à la salle suivante. Chaque salle possède une récompense particulière : une arme, une relique, de l’argent ou des âmes. Parfois, vous rencontrerez aussi une âme charitable qui vous aidera à améliorer votre équipement moyennant des pièces d’or ou un peu de vie.

Concernant le système de combat, nous sommes sur du tour par tour semblable au jeu Crown Trick, dont le test se trouve ici. Vous ne connaissez pas Crown Trick ? Alors laissez-moi vous expliquer. Notre personnage peut se déplacer en haut, en bas, à droite, et à gauche, une case à la fois (sauf pouvoir particulier). Tant que nous n’avons pas bougé, nos ennemis ne font rien. Nous possédons jusqu’à 4 armes, une pour chaque direction. Ainsi, si nous possédons une épée pour la direction droite et que nous allons dans cette direction, s’il y a un ennemi, nous frapperons avec cette épée. Mais si nous voulons utiliser notre magnifique pistolet surpuissant qui se trouve à gauche, il faudra faire en sorte que notre ennemi soit à notre gauche. Vous l’aurez donc deviné, le positionnement de notre personnage est d’une importance cruciale dans The Land Beneath Us.

De plus, nous voyons à l’avance sur quelles cases les ennemis feront des dégâts. Nous serons donc parfois obligés d’aller dans une direction pour ne pas perdre de vie. Ce système de combat est très intelligent car il faudra parfois bien se positionner pour faire une attaque dévastatrice. Mais ce n’est pas fini ! Notre robot possède une puce électronique qui peut s’activer si on suit une combinaison de directions. Lorsque la puce s’active, le pouvoir associé à la combinaison réalisée devient opérationnel et prêt à l’emploi. Nous sommes donc parfois « obligés » d’aller dans une direction pour pouvoir utiliser notre puce. Chaque direction que vous prenez a donc une grande importance, que ce soit pour attaquer ou pour utiliser un pouvoir.

Nous avons beaucoup aimé ce système de combat qui, finalement, apporte une touche d’originalité bienvenue.

Amélioration continue

À travers les différentes salles, il sera possible d’améliorer notre équipement afin d’optimiser nos dégâts et de réaliser de puissants combos. En effet, nos armes peuvent être améliorées de deux façons : soit en dépensant de l’or chez le forgeron, soit en récupérant une même arme, plusieurs fois. Ajoutons à cela la possibilité de récupérer jusqu’à 10 reliques qui octroient des passifs plus ou moins puissants, et il sera possible de réaliser de multiples combinaisons très efficaces. Mais évidemment, nous sommes dans un roguelite, alors ne tirons pas trop de plans sur la comète. Chaque salle et chaque récompense est générée aléatoirement. Il faudra aussi, parfois, avoir un peu de chance.

Où est l’aspect roguelite ici ? Tout simplement dans le fait qu’une fois notre parcours dans le monde souterrain terminé, victorieusement ou non, il nous sera possible d’obtenir des avantages pour nos prochaines tentatives comme par exemple, obtenir plus d’or ou de chances d’avoir une relique rare, etc.

Toutes ces mécaniques rendent le jeu extrêmement addictif. Dès que nous finissons une run, nous n’avons qu’une seule envie, c’est de retourner dans le monde souterrain.

Une difficulté inégale

Nous avons été légèrement surpris par le niveau de difficulté global du jeu. Nous ne savons pas si nous sommes des experts du genre, mais nous sommes très vite arrivés au dernier monde sans trop de difficulté en enchaînant les victoires. Mais une fois arrivés au dernier monde, nous avons vu le niveau de difficulté s’élever assez fortement.

Heureusement, il est possible de refaire les mondes déjà terminés avec un niveau de difficulté plus important, dans le but de récolter plus d’âmes et donc de possibilités d’améliorer notre personnage.

Nous avons donc saisi cette occasion pour voir si nous étions réellement des génies de jeux de stratégie (nous vous laissons deviner la conclusion que nous en avons tiré).

Cette possibilité d’augmenter la difficulté fait beaucoup de bien au jeu pour satisfaire les férus de jeux tactiques.

Un pixel art correct et une bande-son sympa

The Land Beneath Us est réalisé en pixel art d’un niveau tout à fait correct même si parfois certaines créatures sont peu visibles. La bande-son, elle, est plutôt bonne et nous permet d’avoir un fond sonore musical très plaisant, bien que redondant.

The Land Beneath Us est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, au prix de 15 euros sur le Nintendo eShop. Pour un jeu de cette qualité, c’est très honnête, bien que le jeu se finisse en une vingtaine d’heures tout au plus.