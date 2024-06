Le studio de développement Monolith Soft est occupé à célébrer son 25e anniversaire et Hirohide Sugiura, l’un des fondateurs de Monolith Soft, est revenu sur le succès de l’entreprise et s’est également tourné vers l’avenir.

La société a produit un certain nombre de RPG respectés sur la Nintendo Switch et ne montre aucun signe de ralentissement. Voici ce que M. Sugiura avait à dire sur le studio et ses ambitions.

Rétrospective : Ces 25 années m’ont semblé longues, mais elles m’ont paru courtes. Avec le recul, j’ai accumulé tellement de souvenirs qu’il est difficile d’en choisir un. Il y a eu de nombreux rebondissements, mais chaque fois qu’un problème s’est présenté, nous l’avons affronté de front, et le fait de l’avoir supporté nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd’hui.

Le nombre d’employés a considérablement augmenté par rapport à notre création en 1999. Nous disposons aujourd’hui de trois studios de développement et avons participé à la création de nombreux jeux de grande envergure. Cependant, je ne crois pas que nous ayons suffisamment goûté à la satisfaction que procurent le succès et l’accomplissement. C’est quelque chose que Monolith Soft poursuivra tant qu’il existera, et qui ne sera peut-être jamais accessible.

Si Monolith Soft devait continuer à exister, nous en serions encore au stade de la genèse. J’espère que l’histoire de notre société se poursuivra pendant 100, 200 ou même 500 ans.

Objectifs futurs : Au lieu de nous contenter du statu quo, nous continuons à viser une meilleure qualité.

Comme je l’ai déjà mentionné, tant que Monolith Soft existera, notre volonté de ne jamais nous satisfaire du statu quo et de viser une meilleure qualité ne changera jamais.

Dans cette optique, nous envisageons d’intensifier nos efforts pour créer un environnement propice à l’émergence de nouveaux leaders.

Par ailleurs, nous voulons continuer à être une entreprise qui rend les clients heureux. Par exemple, au-delà du cadre des jeux vidéo, nous voulons devenir une entreprise charismatique, notamment en développant davantage le service à la clientèle.

source