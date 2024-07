Deux nouveaux titres indés très attendus vont bientôt enrichir la bibliothèque de la console hybride. « Volgarr the Viking II » et « Fabledom » ont désormais une date de sortie officielle.

Volgarr the Viking II

Date de sortie : 6 aout 2024

Les fans de rétro et d’action frénétique peuvent marquer leurs calendriers pour le 12 juillet 2024. Ce jour-là, « Volgarr the Viking II » débarquera sur Nintendo Switch, offrant une expérience de jeu qui rend hommage aux classiques des années 80 et 90. Développé par Crazy Viking Studios, ce jeu est la suite tant attendue de « Volgarr the Viking », un titre déjà bien connu pour sa difficulté impitoyable et son gameplay old-school.

Dans « Volgarr the Viking II », les joueurs incarneront une fois de plus le redoutable viking Volgarr, traversant des niveaux remplis de pièges mortels, d’ennemis féroces et de boss imposants. Le jeu promet d’améliorer la formule originale avec des graphismes modernisés tout en conservant l’essence de l’aventure rétro qui a fait le succès du premier opus. Préparez-vous à tester vos compétences et votre patience dans ce défi épique.

Pour plus d’informations, visitez la page officielle de Volgarr the Viking II sur le site de Nintendo.

Plus de dix ans après les débuts chaotiques mais passionnants de Volgarr le Viking, l’histoire de ce roi barbare se poursuit sous une nouvelle forme sans concessions.

Volgarr the Viking II est un jeu de plateforme/action intense en 2D dans lequel la précision est primordiale et le moindre faux pas peut vous précipiter vers une mort certaine. Les joueurs familiers avec le jeu d’origine retrouveront leurs marques avec ce voyage sans répit, malgré l’addition de nouveaux bonus, de nouvelles formes de magie, de nouveaux ennemis, et une bande-son entraînante.

Tandis que cette suite offre le même niveau de difficulté sans pitié des jeux d’arcade des années 1980, Volgarr the Viking II propose aussi (heureusement, quoique légèrement à contrecœur) des options modernes telles que les points de contrôle, les sauvegardes, et le mode Mort-vivant. C’est vous qui décidez du niveau de punition que vous subirez, mais au moins tout le monde peut devenir un Viking !

Grâce à ses nouveaux mondes plus vastes inspirés de la mythologie nordique, ses fins multiples, et une pléthore de boss impitoyables, Volgarr the Viking II développe et améliore tous les aspects de l’original. Dégainez votre épée, enfilez votre casque et frayez-vous un chemin à travers cette aventure viking frénétique !

Fabledom

Date de sortie : 12 septembre 2024

Les amateurs de jeux de simulation et de construction de villes auront bientôt une nouvelle obsession. « Fabledom » sortira sur Nintendo Switch le 20 juillet 2024. Ce jeu, développé par Grenaa Games, vous plonge dans un univers enchanteur où vous devez bâtir et gérer votre propre royaume de contes de fées.

« Fabledom » propose une expérience unique où les joueurs peuvent créer des villages pittoresques, interagir avec des personnages féériques et découvrir des histoires captivantes. Avec des graphismes charmants et une ambiance apaisante, le jeu promet d’être un véritable plaisir pour les sens. Que vous soyez un stratège chevronné ou un novice dans les jeux de simulation, « Fabledom » offre une aventure accessible et immersive pour tous les âges.

Pour en savoir plus, consultez la page officielle de Fabledom sur le site de Nintendo.

Bienvenue, Votre Altesse ! De vastes terres n’attendent qu’à être colonisées par vos hommes. Fabledom est un jeu de construction de ville accessible et intuitif : pas besoin de feuilles Excel ni d’optimisation pour construire votre royaume ! Dans un monde étrange où les rêves deviennent réalité, assistez à la croissance de votre village. Suivez le quotidien de vos citoyens et observez vos relations avec les empires voisins naître et faner. Collectez des ressources et façonnez votre colonie Trouvez la terre promise, installez-vous et prospérez ! Vous devrez vous servir de toutes les ressources disponibles pour agrandir votre ville et prospérer. Construisez et façonnez une ville digne de vos futurs citoyens ! Un jeu doux et décontracté dans un monde de conte de fées Découvrez un monde de conte de fées rempli de géants, de sorcières, de cochons volants et de secrets cachés. Explorez chaque recoin de ce monde magique ! Trouvez-vous un roi ou une reine Votre façon de jouer sera fortement influencée par l’aspect romantique du jeu. L’accent mis par Fabledom sur l’amour et la candeur offre des mécaniques de construction de ville novatrices. Des contes pleins d’échanges, de conflits et d’alliances Définissez votre économie et échangez des ressources rares pour étendre et développer votre empire. Fabledom propose de nombreuses façons d’interagir avec les autres royaumes. La diplomatie dont vous ferez preuve façonnera vos progrès. Montez une armée et choisissez votre héros pour protéger et conquérir Choisissez votre champion, construisez votre ville et défendez votre royaume contre vos vils voisins et ennemis