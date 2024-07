Annoncé lors du Nintendo Direct de juin 2024, Darkest Dungeon II arrive un mois plus tard sur la Nintendo Switch. Le second opus de la licence Darkest Dungeon propose de nombreuses nouveautés, au point, parfois, de perturber les adorateurs du premier jeu. Alors, est-ce que ce retour dans le donjon ténébreux est une réussite ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Darkest Mountain

Tout comme dans le premier volet, Darkest Dungeon nous implique dans une mission cruciale : sauver le monde des forces du mal. Nous incarnons un groupe de 4 aventuriers qui ont une seule obsession : amener la flamme de l’espoir au sommet de la montagne depuis laquelle le mal se répand.

Pour ce faire, nous parcourons le monde à l’aide de notre diligence avec toujours en ligne de mire, la montagne ténébreuse qui a des airs du Mordor dans le Seigneur des Anneaux. Mais ici, point d’œil enflammé qui nous observe. Il subsiste simplement un sentiment de long chemin semé d’embûches, de flammes et de misère pour arriver à destination.

Concernant l’univers et l’histoire, nous ne sommes donc pas dépaysés par rapport au premier jeu. Néanmoins, nous observons quelques nouveautés à propos de la personnalité de nos héros. Chacun d’entre eux possède sa propre histoire, que nous découvrons au fur et à mesure que nous tentons de sauver le monde. Cela apporte plus de profondeur au jeu et nous permet de nous attacher, un peu, à ceux qui donnent leur vie pour vaincre les forces du mal.

Darkest Roguelike

Si l’univers de Darkest Dungeon II n’a pas beaucoup changé par rapport à son prédécesseur, le gameplay, lui, a en revanche bien évolué. Désormais, les énormes sessions de jeu qui pouvaient durer une dizaine d’heures disparaissent pour faire place à des sessions plus courtes car Darkest Dungeon 2 a basculé dans la catégorie Roguelike. Avant, la mort était permanente. Nos personnages progressaient à chaque expédition mais lorsqu’ils succombaient à leurs blessures, nous devions recruter un nouveau membre pour intégrer notre groupe. Aujourd’hui, chaque personnage est réinitialisé au début d’un run, en conservant toutefois les améliorations permanentes obtenues. Cette nouvelle façon de jouer enlève la frustration lors de nos échecs mais aussi un peu de notre attachement aux personnages. Nous n’avons plus à râler « Noooon ! Mon guerrier qui était super fort est moooort ! Je vais devoir en reformer un nouveau, ça va me prendre des heures ! ». Cet effort de réduire la frustration du joueur s’étend également sur les récompenses lors des échecs. En effet, lors de chaque défaite, nous conservons les points d’amélioration acquis. Nous faisons donc progresser notre groupe quelle que soit l’issue de notre session de jeu.

Le système d’amélioration a lui aussi pris un coup de nettoyage. Désormais, chaque compétence peut être améliorée une seule fois en cours de partie. Avant chaque départ, il est toujours possible d’obtenir des améliorations permanentes et de débloquer des personnages ou des compétences. Nous récoltons généralement suffisamment de points d’amélioration (représentés par des bougies) à dépenser à chaque fois. Cela nous permet de ne pas avoir l’impression de stagner.

Mais malgré ces aménagements, il serait faux de penser que la nouvelle version de Darkest Dungeon est juste une simplification du premier jeu.

Darkest fight

Darkest Dungeon 2 reste un jeu extrêmement ardu. Les combats possèdent les mêmes mécaniques que le premier opus avec quelques améliorations. Les batailles se font au tour par tour et chaque héros possède 5 compétences utilisables ou non en fonction de sa position, comme auparavant. Par exemple, le médecin pourra utiliser toutes ses compétences s’il est à l’arrière du groupe tandis qu’il sera quasiment inutile à l’avant. En revanche, la possibilité de faire des combos apparaît. Si un personnage applique un effet sur un ennemi, un autre membre de notre groupe verra certaines de ses compétences améliorées s’il attaque ce même adversaire. Cette nouvelle façon de jouer implique donc de bien choisir ce que nous faisons et de prévoir à l’avance nos attaques. Nous trouvons cette nouveauté très rafraîchissante car elle ajoute une part de stratégie dans les combats.

Darkest ergonomie

Nous ne le cachons pas et cela ne surprendra pas les fans de la licence, le jeu est très dur. L’avantage est que nous obtenons une grande satisfaction lorsque nous réussissons notre mission. Comme dit le proverbe : « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Cela plaira donc à certains et pas à d’autres.

En revanche, le point noir que nous relevons sur Nintendo Switch concerne l’ergonomie. Dans Darkest Dungeon II, il existe de nombreuses petites icônes qui ont toutes une signification importante. Il y en a tellement que parfois, nous ne savons plus ce que veut dire telle ou telle icône. Nous sommes donc sans arrêt obligés de consulter le glossaire pour avoir une réponse.

Il en va de même pour la navigation dans les différents menus qui est assez difficile à prendre en main au début. On s’y fait, certes, mais avec un peu de douleur.

Darkest graphismes

Les graphismes ont également subi un joli lifting. Nous sommes passés d’un jeu en 2D à de la 3D avec de nombreuses animations très réalistes, tout en gardant la patte graphique du premier jeu. Nous avons également adoré traverser le monde en diligence pour observer les environnements apocalyptiques. On en prend plein les yeux.

Concernant la bande-son, celle-ci est tout aussi réussie. Les musiques sont très belles et complètement intégrées dans le thème du jeu. Enfin, que dire de la voix du narrateur, qui est tout simplement incroyable de justesse et de gravité.

Darkest Dungeon II est disponible sur l’eShop au prix de 38,99€.