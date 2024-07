MOSS a récemment annoncé Raiden NOVA, un spin-off de la célèbre série Raiden. Contrairement aux jeux précédents, celui-ci adopte un gameplay de twin-stick shooter, avec une montée en puissance progressive. Pour faire plus simple, c’est un Vampire Survivors-like.

Il propose les modes Illimité et Arcade, comprenant 6 niveaux et des combats contre des boss. Cette approche rappelle celle de Vampire Survivors, qui a récemment séduit les joueurs. Prévu pour le 31 octobre au Japon sur PlayStation 4/5 et Switch, Raiden NOVA sera disponible à un prix attractif entre 25 et 30 euros. Reste à voir si ce spin-off saura conquérir les fans de la série originale !

Une sortie en Europe n’est pas encore à l’ordre du jour mais NIS America a récemment édité Raiden III × MIKADO MANIAX et Raiden IV × MIKADO remix chez nous