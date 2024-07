C’est l’année de la tortue sur Nintendo Switch.

Après le DLC Dimension Shellshock De Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, la sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants en avril, l’annonce de Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent pour la fin de l’année, on a eu la chance lors du dernier Nintendo Direct indé (indies World) de découvrir Les Tortues Ninja – Le Destin de Splinter (ou Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate) qui est un petit rogue-like. Le jeu primé de Super Evil Megacorp, Les Tortues Ninja – Le Destin de Splinter, noté 5/5 par plus de 22 000 joueurs déjà conquis sur mobile, fera ses débuts sur console le 17 juillet lors de sa sortie sur Nintendo Switch.

On est là pour jaxer la vanille

Dans Les Tortues Ninja – Le Destin de Splinter, on découvre une toute nouvelle histoire écrite par le légendaire auteur de comics Tom Waltz et Kevin Michael Johnson. Le jeu commence par une défaite écrasante de Leonardo face à Shredder et ses hommes de main (ou de pied…). Il est ensuite renvoyé chez lui où il s’avère que Shredder a kidnappé Splinter. Dès lors, de mystérieux portails apparaissent simultanément dans New York. Alors qu’April et Tête d’Acier analysent les artefacts récupérés en quête d’indices, les Tortues se battent pour tirer leur maître des griffes du Clan des Foot. Toutefois, en approchant du lieu surnaturel où se trouve Splinter, la bande se rend compte qu’une menace encore plus grande l’attend…

Pour le novice comme moi qui ne connaît pas Tête d’Acier (Metalhead), il s’agit d’un robot conçu pour ressembler et agir comme une Tortue Ninja. Selon les différentes itérations de la série, Metalhead a été créé par différents personnages. Dans la version originale de la série animée de 1987, il a été construit par Baxter Stockman pour le compte de Shredder. Cependant, dans d’autres versions, comme dans la série de 2012, Metalhead est construit par Donatello et est programmé pour aider les tortues dans leurs missions. C’est cette version plus récente qui est présente dans cet opus.

L’inspiration des enfers

Le jeu étant déjà disponible sur mobile, on constate que le portage est très propre et que le moteur propriétaire de Super Evil, l’EVIL Engine, semble épouser les capacités de la Nintendo Switch à merveille. Le jeu est issu de l’Apple Arcade et est souvent présenté comme un « Hades avec les tortues Ninja ». Il reprend donc les mêmes mécaniques.

À chaque run, vous pouvez personnaliser les performances de votre tortue en choisissant différentes combinaisons d’outils et de pouvoirs. Il est généralement conseillé de choisir une variété de pouvoirs de tortue qui amplifient votre frappe, votre dash et votre capacité unique. Expérimentez différentes combinaisons de pouvoirs de différentes catégories, car certaines de ces combinaisons peuvent vous donner accès à des pouvoirs légendaires.

En progressant dans une salle, vous gagnerez des pièces de dragon et de rêveur en battant certains ennemis, en les sélectionnant parmi les récompenses de la salle ou en les achetant à la boutique. Dans le repaire, vous pouvez dépenser vos pièces de dragon et de rêveur pour vous offrir des améliorations permanentes.

Les pièces de dragon peuvent être dépensées à la station d’amélioration de dragon et augmentent la puissance de tous vos personnages. Les pièces de rêveur peuvent être dépensées à la station d’amélioration de rêveur et confèrent des bonus supplémentaires à chacune de vos courses. Cela inclut des chances accrues d’obtenir des pouvoirs de tortue et des sélections doubles, des dés chanceux pour relancer les récompenses, des récompenses bonus en pièces de rebut, de rêveur et de dragon, et bien plus encore !

Les artefacts peuvent également être équipés et produire différents effets. Il peut s’agir d’une augmentation des chances d’obtenir une double sélection dans une catégorie spécifique, de récompenses bonus en pièces de dragon et de rêveur ou en ferraille, d’une augmentation de la durée du boost, et bien plus encore ! Les artefacts peuvent également être améliorés avec des pièces de rêveur afin de renforcer leurs effets.

Chaque tortue a ses propres points forts, le conseil de base qu’on vous propose logiquement, c’est : essayez-les toutes pour trouver celle que vous préférez. Si vous aimez la vitesse et l’agilité, utilisez Leo, avec sa capacité spéciale, comme un moyen supplémentaire de vous déplacer sur la carte. Vous préférez éliminer rapidement les petits ennemis ? Essayez Mikey et sa grande attaque tournoyante qui permet de toucher plusieurs ennemis à la fois.

Petite déception, on n’a pas une tortue qui attaque à distance. C’est logique par rapport au lore, mais ça manque quand on est habitué à ce style de jeu.

Petite présentation rapide :

Michelangelo : Le plus jeune frère et le cœur de la famille. Il inflige des dégâts de zone et tire le meilleur parti des effets de dégâts à nombre de points de vie élevé.

Leonardo : Le frère aîné et l’âme de la famille, qui se concentre sur les dégâts élevés et la mobilité, avec de faibles temps de recharge. Il se concentre sur les dégâts élevés et la mobilité, avec de faibles temps de recharge de ses capacités.

Raphael : Le deuxième frère le plus âgé et la force de la famille. Il est très agressif et se concentre sur les dégâts critiques.

Donatello : Le troisième frère aîné et le cerveau de la famille. Il dispose d’une santé élevée et se concentre sur l’utilité.

Tout seul on est plus fort, ensemble on va plus loin

Gros point fort du jeu, le mode multijoueur en local comme en ligne. Comme nous avons eu le jeu avant sa sortie, nous n’avons pas pu tester le mode en ligne, mais le mode local fonctionne très bien et, même s’il facilite pas mal le jeu, il reste fluide est agréable.

Le jeu propose un doublage intégral engageant qui nous fera suivre une histoire pour le coup plutôt longuette et peu passionnante. Cette histoire qui nous laisse finalement avec beaucoup de questions, plus même qu’au début du jeu.

Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter est disponible sur l’eShop au prix de trente euros.