Storyblocks: The King est un jeu de puzzle et de narration interactive. Il nous promet, pour seulement cinq euros (deux euros sur Steam), de créer des histoires en faisant des puzzles ! Le jeu est développé par Ostra Entertainment, publié par les brésiliens de Bee Legacy Publishing, et porté sur notre Nintendo Switch par les portugais d’Afil Games. Est-ce que le jeu, disponible depuis le 4 avril 2024 sur notre eShop vaut le coup ? Réponse tout de suite !

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau moyen en anglais est nécessaire pour jouer à Storyblocks: The King.

Un concept intéressant…

Storyblocks: The King possède un concept charmeur. En résolvant des puzzles, vous allez pouvoir créer une histoire de toute pièce ! C’est donc l’histoire d’un jeune homme qui rêve de devenir un roi…

Et c’est à nous de jouer. Sur notre carte, nous apercevons une plateforme avec notre héros. Il y a d’autres plateformes qui représentent par exemple une montagne, une forêt ou un panneau de direction.

Nous possédons un nombre limité de tuiles de deux cases et notre objectif est de poser toutes les tuiles jusqu’à la plateforme souhaitée.

En faisant ça, nous allons créer notre histoire ! Notre jeune homme va par exemple devoir traverser de grandes montagnes, rencontrer un sorcier, etc… Nous continuons les puzzles jusqu’à la fin du récit. Notre protagoniste va-t-il réussir à devenir roi ?

Nous adorons ce concept qui aurait pu faire de Storyblocks: The King un grand jeu. Malheureusement, la réalisation n’est pas à la hauteur des idées et Storyblocks: The King est un jeu pas très intéressant qui risque de vous décevoir.

Les puzzles sont ennuyeux : ils se répètent, n’évoluent pas, et le gameplay entier n’est qu’un éternel recommencement des mêmes puzzles. La lassitude se fait ressentir très rapidement.

Les développeurs ne sont pas allés au bout du concept. Il y a certes trente-deux livres à débloquer, et donc trente-deux histoires, mais celles-ci sont basiques voire mornes. Les récits sont beaucoup trop courts pour devenir intéressants ou pour apporter la moindre satisfaction.

Parfois, les histoires sont juste : « le jeune homme part du village puis finalement revient chez lui ». « Le jeune homme traverse une montagne, trouve que c’était dur, il n’est pas devenu roi mais il a traversé une montagne ».

Ce n’est pas vraiment ce que nous attendons d’un récit où même les contes pour enfants proposent des nœuds dramatiques plus captivants.

Qui n’est pas servi par son gameplay ou son contenu

Comme les histoires créées ne sont pas intéressantes, que les puzzles se répètent et proposent un gameplay terne, nous nous retrouvons avec un jeu lent qui ne nous amuse pas.

Nous comprenons pourquoi le jeu est sorti sur PC à deux euros, car c’est clairement une expérience développée à la va-vite sans grande ambition.

Et c’est là où le bât blesse : déjà à deux euros, nous aurions eu du mal à recommander Storyblocks: The King, mais à cinq euros, c’est chose impossible. Pourquoi l’éditeur a-t-il (plus que) doublé le prix du jeu ?

Le contenu est le même et le portage ne mérite pas une augmentation de prix. Il n’y a pas de tactile et la maniabilité à la manette est d’ailleurs lourde et peu agréable. La durée de vie est minime, en fonction de votre investissement.

Si vous voulez vraiment toutes les fins possibles, vous passerez une à deux heures sur le jeu, mais si vous cherchez à vous amuser, deux-trois runs suffisent pour vous lasser.

Storyblocks: The King n’est d’ailleurs pas traduit en français. Pour comprendre les histoires, un niveau moyen en anglais est nécessaire.

Les graphismes ne sont pas très jolis. C’est dommage, car à défaut d’avoir un contenu intéressant, nous aurions pu avoir une patte graphique, des idées visuelles pour apporter un peu de rêve à notre création d’histoire.

La musique (la seule) est intéressante, mais tout dépend de votre investissement. Elle devient très rapidement répétitive et donc il faut éviter les grandes sessions de jeu ou couper la musique.

Ci-joint, une vidéo réalisée par nos soins de quinze minutes présentant notre découverte du jeu.