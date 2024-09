The Pokémon Company International a publié la nouvelle extension Écarlate et Violet – Couronne Stellaire du très populaire Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC). Cette extension est disponible à partir d’aujourd’hui dans les magasins participants du monde entier.

Avec Écarlate et Violet – Couronne Stellaire, les joueurs et joueuses peuvent s’immerger dans la Téracristallisation, phénomène découvert dans les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, grâce à l’introduction de Pokémon-ex Téracristal Stellaire dans le JCC Pokémon. Les Pokémon-ex Téracristal Stellaire ont chacun une attaque stellaire spéciale au nom inspiré d’une gemme et coûtant trois types d’Énergies différents. La nouvelle extension présente en outre des illustrations uniques mettant en valeur les brillantes qualités cristallines des Pokémon-ex Téracristal Stellaire.

Les joueurs et joueuses rencontreront des Pokémon qui font leurs débuts officiels dans le JCC Pokémon : Pondralugon, Pomdorochi et le Pokémon légendaire Terapagos, découverts dans le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Les cartes de l’extension Écarlate et Violet – Couronne Stellaire sont maintenant disponibles dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales dans les magasins participants du monde entier.

De plus, l’extension Écarlate et Violet – Couronne Stellaire est maintenant disponible en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent collectionner de nouveaux Pokémon-ex Téracristal et combattre à leurs côtés, et lors de la connexion, le Passe de combat Écarlate et Violet – Couronne Stellaire récompensera les joueurs et les joueuses avec un nouveau deck mettant en vedette Terapagos-ex. Un deck premium supplémentaire de Mygavolt-ex pourra également être déverrouillé en échangeant des Cristaux, gagnés en accomplissant des quêtes quotidiennes.

Du 4 octobre 2024 à 0h01 (UTC+2) au 5 décembre 2024 à 23h59 (UTC+1), les Dresseurs et Dresseuses[2] Pokémon de France pourront participer à un grand tirage au sort (qui aura lieu le 12 décembre 2024), pour avoir une chance de gagner l’un des 16 lots sur le thème de Dracaufeu contenant, entre autres, un poster exclusif de Dracaufeu, une Collection Super Premium Dracaufeu, un coffret Dracaufeu-ex, une peluche Dracaufeu, 36 boosters Écarlate et Violet – Couronne Stellaire du JCC Pokémon. Les personnes participantes seront également ajoutées au tirage au sort hebdomadaire permettant de gagner l’un des 900 lots (100 lots par semaine) de 10 boosters Écarlate et Violet – Couronne Stellaire du JCC Pokémon. Pour participer aux tirages au sort, il faudra effectuer un achat de produits du JCC Pokémon dans l’une des enseignes participantes[3], remplir le formulaire sur www.grandjeupokemon-fr.com et télécharger la preuve d’achat sur la plateforme. Toutes les informations concernant les modalités de participation, la liste des enseignes participantes et les termes et conditions dans leur intégralité sont disponibles sur www.grandjeupokemon-fr.com.

Vous pouvez suivre toute l’actualité du JCC Pokémon sur https://tcg.pokemon.com/fr-fr/.