Un monde privé de ressources a contraint l’humanité tout entière à rejoindre les Panopticons, des prisons tentaculaires, où la liberté se gagne sur le champ de bataille !



Une peine d’emprisonnement d’un million d’années est le prix à payer pour (sur)vivre. Dans un futur dystopique, dans un monde ravagé par la pollution et privé de ses ressources naturelles, l’humanité trouve refuge dans des complexes pénitentiaires tentaculaires, les Panopticons. Annoncé pour janvier 2025, Bandai Namco Europe a le plaisir d’éditer sur les plateformes actuelles ce jeu d’action culte sorti à l’origine sur PlayStation®Vita : FREEDOM WARS REMASTERED.

Dans un futur cauchemardesque où tout nouveau-né est un « Pécheur », les joueurs devront participer à des missions de combat pour gagner leur liberté. Au cours de ces opérations extrêmement dangereuses, ils affronteront d’autres Panopticons pour s’emparer des rares ressources encore disponibles sur la planète. Le jeu, entièrement remasterisé, proposera diverses optimisations comme la résolution 4K, des textures améliorées ainsi qu’une performance de 60 images par seconde pour les plateformes actuelles. Le titre est annoncé pour le 10 janvier 2025 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC via Steam®.

Dans un futur lointain, l’humanité lutte pour sa survie. La pollution a ravagé la planète et les derniers survivants trouvent refuge dans des prisons-cités, les Panopticons. La pénurie des ressources est telle que le simple fait de naître et de vivre constitue un crime, puni d’une peine de réclusion d’un million d’années. Hormis attendre la mort en prison, la seule alternative pour ces « Pécheurs » est de s’unir et de livrer combat pour gagner leur liberté, trouver des ressources, protéger les citoyens menacés d’enlèvement par des rivaux ou terrasser d’autres Pécheurs ennemis.

FREEDOM WARS REMASTERED offrira de nombreuses améliorations aux joueurs, telles que la résolution 4K, des textures optimisées, des performances en 60 IPS sur PlayStation et PC, ainsi qu’un système de création d’armes révisé, des mises à jour du jeu et des paramètres de difficulté inédits. Au cœur d’un gameplay fidèle à l’original, les joueurs devront combattre sans relâche pour survivre. À l’aide des Ronces, ils pourront sauter, s’agripper au terrain et se déplacer facilement dans un environnement en trois dimensions. Les joueurs pourront choisir des armes dotées de capacités uniques pour venir à bout de leurs ennemis, poser des pièges, administrer des soins ou améliorer leur défense. Les Ronces pourront même trancher les membres de quelques ennemis pour obtenir des ressources supplémentaires ! Les joueurs pourront améliorer leurs armes en récupérant des matériaux sur le champ de bataille ou sur les ennemis tombés au combat.

Le Panopticon est une entité à part entière et les joueurs finiront par connaître cet environnement pénitentiaire dans lequel ils seront capables de progresser. Ils pourront gagner des points de droit grâce à leur participation volontaire aux combats et les utiliser pour obtenir de nouveaux droits auprès de leurs gardiens, comme la possibilité de courir pendant cinq secondes ou de se détendre. Les gardiens sont des androïdes-accessoires entièrement personnalisables qui peuvent même vous accompagner et vous aider sur le champ de bataille. La communauté de prisonniers du Panopticon sera essentielle à la survie… Les missions prendront en charge jusqu’à 4 Pécheurs avec des PNJ contrôlés par l’IA ou d’autres joueurs en coop en ligne. Les joueurs joindront leurs forces au cours de missions de combat plus en plus difficiles et tenteront de réduire leur peine d’un million d’années dans une lutte à mort pour la liberté !