Freedom Wars Remastered est en cours de développement sur Nintendo Switch. Une sortie est prévue pour le 10 janvier 2025.

Freedom Wars est sorti sur la PlayStation Vita en 2014. Sony a publié la version originale, mais l’éditeur est passé à Bandai Namco cette fois-ci. Freedom Wars est un RPG d’action dans lequel les joueurs affrontent des Abducteurs dans des combats de haut vol. La version mise à jour proposera des visuels améliorés, des options d’équilibrage et de difficulté ajustées, ainsi qu’une mise à jour de l’artisanat et de l’amélioration des armes.

Votre existence même est votre plus grand péché, et vous devez en payer le prix. Votre peine de 1 000 000 d’années commence maintenant.

#FreedomWars Remastered, le 10 janvier 2025 sur PlayStation 4/5, Nintendo Switch et PC. pic.twitter.com/tmmOFFzmQb

— BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) September 18, 2024