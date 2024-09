SWORD ART ONLINE Fractured Daydream dévoile de nouveaux extraits de gameplay et les deux modes de jeu disponibles dans ce jeu multijoueur à grande échelle. Les joueurs peuvent se préparer à découvrir des mondes virtuels qui s’entrechoquent !

La nouvelle bande-annonce montre comment déclencher des combos, améliorer des armes et accomplir des quêtes pour sortir victorieux de combats épiques. Elle met en scène des personnages de SWORD ART ONLINE comme Kirito, Sinon, Agil, Yuuki et bien d’autres, qui possèdent chacun des compétences et des pouvoirs en fonction de leur rôle dans l’équipe. Les joueurs peuvent également découvrir les différentes options de personnalisation pour adapter les armes à leur style de jeu, ainsi que des tenues et des accessoires pour les personnages.

Le mode Histoire solo est un scénario original qui invite les joueurs à vivre des aventures palpitantes. Le monde virtuel d’ALfheim Online a intégré le nouveau système de Galaxia, où une panne catastrophique a ouvert une brèche dans l’espace-temps. Kirito et ses amis ainsi que leurs ennemis vont devoir unir leurs forces pour réparer la continuité spatio-temporelle.

Dans le mode en ligne Quête de coop, il est possible de réunir un maximum de 20 joueurs au sein d’une équipe pour défier de terribles ennemis de la série SWORD ART ONLINE.

Les joueurs peuvent participer à l’Open Network Test du 21 au 23 septembre pour tester le mode multijoueur et mettre en pratique leurs connaissances nouvellement acquises. Les armes et les accessoires qu’ils obtiendront pendant leurs aventures seront transférés dans le jeu complet à sa sortie.