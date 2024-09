Peglin est enfin sur Nintendo Switch ! Après sa sortie sur PC en accès anticipé le 25 avril 2022, et son arrivée sur téléphone le 11 avril 2023, le roguelike débarque enfin sur la console nippone. Ce jeu que nous attendions énormément est développé par les Canadiens de Red Nexus Games. Va-t-il réussir à répondre à nos attentes ? Réponse tout de suite !

Peglin est sorti sur l’eShop le 27 août 2024 au prix de vingt euros.

Un roguelike fichtrement addictif

Connaissez-vous Peggle, ce jeu sorti en 2007, dans lequel il fallait réussir à toucher les cases orange avec des billes ? Peglin en reprend les grandes lignes pour proposer sa propre expérience.

Le concept est très simple : nous incarnons un petit gobelin qui essaie de progresser de niveau en niveau. Cependant des monstres se dressent sur son chemin et nous devrons l’aider à les tuer !

Nous sommes dans un niveau en 2D avec des billes à lancer et des briques à casser. À chaque lancer de billes, en fonction du nombre de briques cassées, nous ferons des dégâts à l’adversaire.

Chaque plateau comporte des cases « coup critique », des bombes à activer, ainsi que des cases « rafraichissement » pour remettre le plateau à neuf.

La prise en main est rapide. Il suffit de choisir un angle et de lancer sa bille. Vous pouvez aussi défausser une bille afin d’en prendre une autre.

Et là où Peglin devient intéressant, un peu comme Balatro ou La Chance du Locataire, c’est que la victoire ne s’obtient pas qu’en lançant des billes ; elle s’obtient aussi en constituant un parfait inventaire qui nous permettra de devenir un invincible gobelin.

Nous allons pouvoir acheter des billes aux effets divers et variés. Certaines billes empoisonnent, d’autres se séparent en plusieurs billes, ou nous avons encore les billes qui rafraichissent le plateau.

En plus de ça nous pouvons aussi améliorer ces dernières et nous soigner à la fin de chaque niveau. C’est à nous de gérer intelligemment nos achats (nous gagnons de l’argent à chaque brique dorée touchée) afin de créer notre parfait inventaire.

Il y a aussi les reliques, des objets qui permettent de renforcer notre gobelin afin par exemple de frapper plus fort avec des bombes ou bien de régénérer notre personnage à chaque palier de briques touché.

C’est répétitif, le contenu est limité mais nous en revoulons encore

Comme dans la plupart des roguelikes, Peglin suit la sacro-sainte règle des trois (règle instaurée par Aristote ! ; ci-joint un peu de culture générale bonus), et propose trois mondes avec à la fin un combat de boss.

Il y a plusieurs niveaux par monde et là encore, c’est à nous de lancer les billes pour choisir notre prochain niveau ! Allons-nous plutôt choisir le point d’interrogation (qui peut nous réserver une relique, un évènement, ou même un combat !), le combat de boss (qui offre une relique à chaque fin de match), ou bien allons-nous plutôt la jouer petits bras avec un combat simple ?

Un mauvais lancer avec notre bille et nous pouvons très facilement nous diriger dans un niveau que nous ne voulions pas faire.

Il faut aussi savoir que dans Peglin, chaque niveau est différent en fonction du monstre que nous allons combattre. Certains ont peu de briques, d’autres ont des briques invisibles (comme les fantômes), alors que d’autres dupliquent nos billes automatiquement mais renvoient nos dégâts (les miroirs).

Toute la maîtrise dans Peglin réside dans notre capacité à utiliser intelligemment les billes à nos dispositions afin de faire face à l’adversité.

Peglin est un jeu simple, accessible, et terriblement addictif. Le jeu est peut-être répétitif, les parties durent certes une quarantaine de minutes, mais nous avons toujours envie d’y retourner afin de gagner encore et encore.

Le bestiaire est limité, nous faisons le tour assez rapidement des billes disponibles, les parties se ressemblent et pourtant… nous en redemandons encore ! Il y a un vrai plaisir à lancer ces petites billes et voir comment elles vont réussir (ou non) à tuer les monstres.

De plus, à chaque partie gagnée, nous pouvons augmenter la difficulté. Nous allons par exemple avoir des combats de boss dans des salles « point d’interrogation », avoir des billes moins puissantes ou plus de cailloux au départ (les billes de base).

Un plaisir à jouer en mode portable avec le tactile

Certains pourraient trouver Peglin trop répétitif, au contenu pas assez fourni par rapport à d’autres roguelikes, être déçu par l’aléatoire qui est parfois trop grand… et ils n’auraient pas tort. Pourtant, quel plaisir de jouer à Peglin !

Pour vingt euros, vous aurez une expérience addictive, passionnante et qui vous comblera (si le jeu vous plaît) pour une dizaine d’heures, au minimum. Rien que pour ce test nous sommes restés dix heures dessus alors que nous avions déjà fait le tour en long et en large !

Le jeu est disponible à vingt euros sur PC et Nintendo Switch mais il est à seulement dix euros sur téléphone. Il faut cependant noter que le jeu est bien moins agréable sur mobile. À vous de voir si vous préférez un jeu moins cher ou une qualité de jeu plus grande.

Par ailleurs, Peglin est intégralement tactile et nous propose une expérience confortable que ce soit en mode portable ou docké. Le tactile nous amène même à privilégier la version Nintendo Switch au PC.

Le jeu est intégralement en français même si certains moments du jeu sont parfois en anglais sans raison. Nous espérons qu’un patch règle ce problème rapidement.

Les graphismes sont corrects : ce n’est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus sur ce type de jeu mais nous sommes tout de même satisfaits. Pareil pour la bande-son qui ne reste pas gravée dans nos mémoires mais qui fait le travail.

Nous vous joignons une vidéo de trente minutes réalisée par nos soins.