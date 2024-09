Level-5, le développeur japonais connu pour les jeux Ni no Kuni et Professor Layton, a révélé qu’il utilisait l’IA générative pour aider au développement et à la promotion des jeux. Dans un diaporama présenté à un groupe d’étude du gouvernement japonais sur les droits de propriété intellectuelle à l’ère de l’IA, le développeur a donné des exemples de la manière dont il utilise l’IA.

Selon un rapport d’ITmedia, Level-5 a montré comment il utilisait le modèle d’IA texte-image Stable Diffusion. Pour Megaton Musashi : Wired, dont la sortie est prévue l’année prochaine, l’IA a généré plusieurs projets de mise en page pour l’écran de titre, que les illustrateurs du studio ont ensuite utilisé comme référence pour créer un écran de titre final correspondant au concept du jeu. Pour les images promotionnelles, Level-5 utilise non seulement la diffusion stable pour générer des idées de mise en page initiales, mais aussi l’IA (SwinIR) pour améliorer la qualité de l’image.

Level-5 est également connu pour ses jeux Yo-kai Watch basés sur le célèbre anime pour enfants. Ils ont utilisé la diffusion stable pour créer des images en 3D du personnage principal Nathan Adams/Keita Amano. L’IA a appris à partir de plusieurs images 2D du personnage dans des jeux antérieurs, produisant une variété d’images 3D avec des éclairages, des expressions et des arrière-plans différents. Le développeur s’en sert comme guide pour créer l’atmosphère adéquate dans le jeu.

Pour son jeu de rôle de football Inazuma Eleven : Victory Road, Level-5 a utilisé des parties d’images d’IA pour créer des sections de l’arrière-plan du jeu, telles que de grandes foules et des groupes de bâtiments. Ils ont ensuite combiné ces segments d’IA avec les arrière-plans et les illustrations de personnages créés par les artistes.

Outre la génération d’images, Level-5 utilise également d’autres types d’IA. L’entreprise utilise ChatGPT pour les propositions de création de personnages et le logiciel de synthèse vocale VOICEVOX pour générer des voix temporaires pour les personnages. Pour la promotion des jeux, elle utilise l’outil d’assistance à la programmation Github Copilot et Genie AI (ChatGPT) pour générer du code et peaufiner les descriptions de jeux afin de créer des sites web de manière plus efficace.

L’utilisation de l’IA dans les industries créatives continue d’être un sujet controversé, avec des critiques selon lesquelles elle est « sans âme » et des inquiétudes quant à son utilisation pour remplacer le talent humain. Level-5, cependant, semble se concentrer sur le fait que les humains dirigent, réarrangent et finalisent toujours ce que fait l’IA, utilisant l’IA comme un outil d’assistance plutôt que comme un moyen de remplacer les gens. Dans son document de présentation transparent, le développeur japonais a montré que l’IA peut être un outil efficace pour « créer des données de base », « faire des propositions » et « améliorer la qualité ».

