Le musée Nintendo devrait être une visite de rêve pour les fans de Nintendo au pays du soleil levant.

Shigeru Miyamoto a expliqué à IGN que l’une des expositions aura pour thème le Virtual Boy et que pour permettre aux gens d’essayer les jeux de leur défunte console, la société basée à Kyoto a réussi à émuler les vingt jeux de la famille de consoles Nintendo Switch. Cela signifie que nous pourrions certainement voir des jeux Virtual Boy arriver sur la Nintendo Switch Online à l’avenir.

« Je pense aussi que le Virtual Boy est une chose difficile que l’on ne voit pas souvent dans le monde, mais c’est aussi ce que l’on peut voir. J’utilise la Switch pour émuler Virtual Boy, donc si vous jetez un coup d’œil, vous pouvez voir une image tridimensionnelle de cette époque. »

Le Virtual Boy est une console de jeux vidéo développée par Nintendo et sortie en 1995. C’était une tentative ambitieuse d’introduire la 3D stéréoscopique dans le monde des jeux vidéo, en utilisant un affichage qui donnait l’illusion de profondeur, chaque œil voyant une image différente. La console utilisait un écran monochrome avec des LED rouges, ce qui limitait son affichage à des graphismes en noir et rouge.

La conception du Virtual Boy était surprenante : il devait être posé sur une table, avec le joueur regardant à travers un casque fixé sur un socle. Ce dispositif n’était ni vraiment portable ni pensé pour être utilisé dans un salon de manière confortable. Sa manette, quant à elle, possédait deux croix directionnelles pour permettre des mouvements en 3D dans certaines directions.

Cependant, le Virtual Boy a rapidement rencontré plusieurs problèmes majeurs. Le plus notable était l’inconfort qu’il causait : maux de tête, fatigue oculaire et inconfort physique étaient courants après seulement quelques minutes de jeu. Le manque de jeux disponibles (seulement 22 titres, dont certains uniquement au Japon) a aussi contribué à son échec. En raison de ces problèmes et de son faible succès commercial, la console a été retirée du marché moins d’un an après son lancement, avec environ 770 000 unités vendues dans le monde.

Le Virtual Boy est sorti aux États-Unis le 14 août 1995, quelques semaines après son lancement au Japon. Cette sortie a été accompagnée d’une grande campagne de marketing de Nintendo, mais malgré l’enthousiasme initial et l’attrait de la 3D stéréoscopique, la réception de la console a été rapidement décevante. Le Virtual Boy a été vendu au prix de 179,95 $, ce qui était relativement élevé pour l’époque, surtout pour une technologie qui n’était pas totalement portable et qui offrait une expérience limitée en termes de confort et de jeux.

Moins d’un an après son lancement, en mars 1996, Nintendo a officiellement arrêté la production du Virtual Boy. Les stocks restants ont rapidement été liquidés avec des réductions drastiques sur le prix initial. Parmi les 22 jeux sortis, certains ont mieux exploité la technologie 3D stéréoscopique et sont devenus des titres emblématiques pour les rares joueurs ayant possédé la console.

« Mario’s Tennis » était souvent le jeu de démonstration du Virtual Boy et était livré avec certaines consoles. C’est un jeu de tennis mettant en vedette des personnages emblématiques de l’univers de Mario, comme Mario, Luigi, Yoshi, et d’autres. Le jeu utilisait bien la technologie 3D, permettant aux joueurs de ressentir la profondeur du terrain de tennis, avec des balles qui semblaient se rapprocher ou s’éloigner selon leur position sur le court. Bien que relativement simple, il était amusant à jouer et facile à comprendre, mais sa simplicité a aussi limité son attrait à long terme.

« Virtual Boy Wario Land » est un jeu de plateformes dans lequel Wario, le personnage rival de Mario, part à la recherche de trésors. Ce jeu est souvent considéré comme l’un des meilleurs titres du Virtual Boy, il jeu exploitait les capacités de la console pour créer une expérience 3D stéréoscopique où Wario pouvait passer de l’arrière-plan au premier plan. Cette mécanique ajoutait de la profondeur aux niveaux et rendait le gameplay plus intéressant. Malgré la technologie limitée de la console, le jeu offrait des graphismes solides et un gameplay engageant, en faisant un favori parmi les fans du Virtual Boy.

« Red Alarm » est un jeu de tir à la troisième personne dans un univers en 3D. Dans ce jeu, le joueur pilote un vaisseau spatial à travers des environnements en 3D fil de fer, un style graphique qui rappelle celui du jeu « Star Fox » sur Super Nintendo. Ce titre exploitait la capacité 3D de la console pour donner une véritable sensation de vol à travers des espaces en trois dimensions, même si les graphismes étaient limités à des lignes rouges, ce qui pouvait rendre la navigation confuse. « Red Alarm » a néanmoins été l’un des rares jeux à réellement tirer parti du concept 3D stéréoscopique du Virtual Boy.

« Teleroboxer » est un jeu de combat de boxe en 3D dans lequel le joueur contrôle un robot boxeur. La perspective en vue subjective permettait de mieux profiter de la 3D stéréoscopique du Virtual Boy, car les coups de poing semblaient venir vers le joueur. Le jeu utilisait les deux croix directionnelles de la manette du Virtual Boy pour contrôler les bras du robot, offrant ainsi un contrôle unique et immersif. Même si le jeu était un peu difficile à maîtriser, il était l’un des plus originaux de la console.