Sabotage Studios a dévoilé aujourd’hui une mise à jour majeure intitulée « Dawn of Equinox » pour Sea of Stars, qui apporte la coopération locale, des « Verrous Mystères » pour les combats, un prologue remanié, une nouvelle cinématique, des préréglages de difficulté, et bien plus encore. Le patch sera disponible le 12 novembre 2024.

Voici un aperçu complet de la mise à jour :

Notes de patch de la mise à jour « Dawn of Equinox » de Sea of Stars