6.4 /10

Besiege est un jeu de construction sympathique mais très peu accessible. Faute de tutoriels ou d’explications suffisantes, il faut s’accrocher pour s’amuser sur ce jeu. Seuls les joueurs les plus acharnés pourront trouver du plaisir là où les novices en mécanique et les moins hardis iront chercher ailleurs. Dommage, car le portage est bien réalisé et Besiege est même tactile (nous préférons cependant la souris d’un PC au tactile).