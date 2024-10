Un nouveau jeu de combat a débarqué sur Nintendo Switch le 02/05/2024 : Sclash. Développé par Bevel Bakery et édité par Maximum Entertainment, le jeu vous met aux commandes de samouraïs participant à des duels à mort. Mais que vaut-il réellement ? Nous allons découvrir ça ensemble.

Contre Son Camp féodal

Le mode histoire du jeu nous met aux commandes de Jinmu, jeune samouraï au service du clan Aki apprenant l’art du katana. Lorsqu’il termina son entraînement, il alla voir son maître Susanoo pour compléter sa formation et partir en guerre contre Amaterasu, un traître du clan. Mais apprenant qu’Amaterasu se bat pour sa fille capturée par Susanoo, il décide d’essayer de faire entendre raison à son maître mais cela ne fonctionne pas. Pire, il est considéré comme traître et doit maintenant se battre pour survivre.

Bon, l’histoire est très classique et ce n’est pas forcément ce qu’on cherche absolument dans un jeu de versus, mais on y retrouve pas mal de références à la mythologie japonaise. Et le mode histoire fait office de tutoriel pour comprendre comment le jeu fonctionne afin de pouvoir mieux manier notre personnage.

L’art de dégainer le sabre

À la différence des jeux de versus traditionnels, le système de combat de Sclash ne repose pas sur des combos. Tout le système repose sur le timing. Pour cela nous avons plusieurs actions disponibles : nous pouvons donner un coup de sabre, frapper l’adversaire pour le déstabiliser, esquiver en avant ou en arrière et parer. Pour gagner un round, il faut juste toucher son adversaire une fois avec son épée. De base, 5 rounds sont nécessaires pour gagner le match.

Le nombre de personnages jouables est famélique, seulement 5 ! Après, chaque personnage a des variations dans ses coups mais elles sont minimes et vous avez la possibilité de customiser votre personnage avec des masques et des épées différentes.

Peu de modes de jeux sont disponibles : le mode versus, le mode histoire et le mode en ligne. Mais comme nous n’avons trouvé personne pour tester le mode en ligne, nous n’avons pas pu essayer ce mode et tester la solidité de celui-ci. En mode versus, vous pouvez choisir d’affronter un ami ou l’ordinateur à différents niveaux de difficulté. Quant au mode histoire, il se finit en 40 min, montre en main et sans avoir besoin d’exploiter toutes les mécaniques de gameplay. Pour le mode histoire, vous aurez jusqu’à 5 possibilités : le mode classique, le mode une vie, le mode relax, le mode contre-la-montre et le mode mur de feu. Au début, seul le mode classique est disponible et vous devrez le terminer afin de débloquer d’autres modes.

Sur le papier, la proposition peut être sympathique, mais le jeu est mou, très mou. Parer ne sert à rien puisque vous n’avez pas la possibilité de pouvoir lancer un contre assassin. Pareil, les coups d’épées sortent de manière tellement lente que vous avez largement le temps d’esquiver ou parer. Quant aux coups de poing déstabilisant l’adversaire, ils sont aussi très inutiles car vous ne pourrez pas enchaîner avec un coup d’épée pour l’achever.

Le temps des samouraïs

L’ambiance générale du jeu est plus que réussie. Graphiquement, le style dessiné des personnages et des décors est magnifique et il y a un jeu d’ombres qui permet de magnifier tout ça. Quant aux musiques, elles font penser à des musiques traditionnelles de l’époque féodale japonaise et collent parfaitement aux différentes situations, que ce soit les phases de combat ou les phases de répit.

Le jeu est en français et ne comporte pas trop de fautes ou d’approximations. Les doublages sont uniquement en anglais et les voix collent plutôt bien aux personnages. On regrettera l’absence de voix japonaises qui auraient pu accentuer l’immersion dans le jeu.

Lors du mode histoire, on constate quelques chutes de FPS quand il y a trop à afficher mais ces chutes sont souvent pendant les moments où on se balade et non lorsqu’on combat.

Sclash est disponible sur l’eShop au prix de dix euros.