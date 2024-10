Pour une période limitée, les membres du Nintendo Switch Online peuvent obtenir des icônes basées sur le nouveau jeu « The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ».

Cette semaine, on retrouve 10 personnages dont Zelda, son père le Roi et ses fidèles servants, ainsi que quelques monstres et un délicieux poisson. Avec eux, 4 fonds et 4 cadres sont proposés. Il vous faudra 140 points platine si vous souhaitez tous les acquérir ! Rendez-vous jeudi prochain pour la 3ème vague d’icônes The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom !