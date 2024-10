En 2018, les Espagnols de Nomada Studio avaient ému les joueurs, petits comme grands, avec Gris, un jeu mélangeant le platformer et le puzzle game dans une époustouflante direction artistique. C’est donc avec beaucoup d’attente et d’enthousiasme que nous avons accueilli Neva, leur second jeu. Cet action-platformer, toujours édité par les excellents Américains de Devolver Digital, débarque le 15 octobre 2024 sur l’eShop de la Nintendo Switch (mais aussi sur PC, PS5 et Xbox) au prix de vingt euros.

In the circle of life, it’s the leap of fortune

Dans Neva, nous incarnons Alba, une femme accompagnée d’un loup et de son enfant, Neva. Nous sommes au printemps et Neva se balade gaiement dans la forêt. Tout se passe pour le mieux jusqu’au moment où une nuée noire nous attaque.

Alba se défend mais elle est directement repoussée. Quand elle reprend ses esprits, il est déjà trop tard… Neva est orpheline et nous sommes désormais responsables de cet adorable louveteau.

Neva est un action-platformer 2D ponctué de quelques phases d’énigmes. Nous allons nous déplacer de décor en décor et de saison en saison tout en accompagnant Neva dans son développement.

La grande majorité du gameplay de Neva réside dans ses phases de plateforme ainsi que dans ses combats. Pour réussir toutes les épreuves qui nous font face, Alba est capable de double-sauter, d’esquiver, de dasher mais aussi de se battre à l’épée.

Plus tard dans l’aventure, nous pourrons avoir Neva à nos côtés mais nous préférons vous laisser le plaisir de la découverte.

Les défis seront nombreux pour Alba et Neva qui devront vivre dans un monde terrifiant où des ombres détruisent la nature et prennent possession des animaux morts.

Côté platformer, nous devrons à la fois faire face à des plateformes mouvantes, d’autres qui disparaissent ou même des passages en miroir (où les mouvements sont inversés).

Il y aussi plusieurs phases de combat dans des sortes d’arènes dans lesquelles nous devons tuer tous les monstres présents pour pouvoir continuer.

Une histoire touchante…

Les ennemis sont là aussi variés et nous nous battrons contre des oiseaux, des sangliers, des cerfs, mais aussi d’autres ennemis moins « naturels ». Neva propose aussi des boss à chaque fin de niveau dans lesquels notre agilité ainsi que notre dextérité seront mises à l’épreuve.

Bien qu’elle ne soit pas punitive, la mort est omniprésente dans Neva. Nous avons trois étoiles (des cœurs), et nous en perdons une dès qu’un ennemi nous touche ou que nous tombons dans le vide.

Pour récupérer de la vie, il faudra réussir soit à frapper les ennemis consécutivement, soit trouver une fontaine, sorte de checkpoint qui restaure intégralement notre vie. Par moment, Neva viendra aussi nous régénérer.

Pour conclure cet inventaire, Neva propose aussi de rares énigmes où nos méninges seront mises à contribution.

Neva, comme son prédécesseur Gris, est un jeu accessible à la prise en main classique mais intuitive. En termes de gameplay, cet action-platformer ne propose rien de nouveau, ne révolutionne pas le genre, mais il reste néanmoins une aventure agréable et maîtrisée.

Nous avons passé un très bon moment pendant toute la durée du jeu. L’expérience est bien rythmée avec une histoire touchante autour de la transmission et de nos relations avec nos enfants sur fond de crise écologique.

Avec une splendide direction artistique

Comme susmentionné, la mort est omniprésente dans Neva, cependant, le jeu n’est jamais difficile. Nous sommes toujours ramenés sur une plateforme assez proche de notre mort et seuls quelques boss peuvent donner un défi « relevé » (toute proportion gardée).

Les moins hardis peuvent même activer un mode histoire sans mort et avec des défis encore plus accessibles.

Nous déconseillons cependant le jeu à ceux qui recherchent une expérience difficile avec un gameplay poussé et une progression conséquente. Neva est plutôt un jeu pour ceux qui recherchent une expérience émouvante et sans prise de tête.

Neva est magnifique. Nomada Studio arrive encore à proposer un jeu époustouflant visuellement. Chaque décor, chaque saison est une merveille pour nos yeux. Nous restons ébahis à chaque moment du jeu, même dans les combats les plus tendus.

Les animations sont elles aussi sublimes et Neva se place très facilement dans le top des jeux les plus beaux qui existent sur Nintendo Switch. Comment ne pas rester cois face à cette sublime direction artistique ?

Notons tout de même que certains passages, surtout au début de l’aventure, ont changé trop brusquement de couleur et de tonalité pour nos yeux fragiles. Cela n’altère cependant en rien notre avis sur ces fabuleux graphismes.

La musique n’est pas en reste, alternant les passages relaxants aux sons plus épiques, elle nous embarque émotionnellement dans cette magnifique aventure et réussit à se fondre dans l’ambiance.

Dans les points plus négatifs, Neva, en plus d’être un jeu très classique dans ses mécaniques, est aussi un jeu à la narration certes maîtrisée mais très basique (Le Roi Lion semble être passé par là) qui peut autant émouvoir que décevoir en fonction du public.

C’est une aventure très courte avec une faible rejouabilité. Il nous a fallu trois heures trente pour finir le jeu et certains pourraient trouver le contenu, notamment pour vingt euros, cher payé.

Cela reste tout de même trois heures trente de très grande qualité et la plupart des joueurs ne regretteront pas cet achat qui reste merveilleux à faire sur Nintendo Switch, que ce soit en mode docké ou en portable.

Nous vous joignons dans le test trois vidéos présentant l’intégralité du jeu afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Nous vous recommandons tout de même de vous concentrer uniquement sur la première partie si vous comptez acheter le jeu et ne souhaitez pas être divulgâché.