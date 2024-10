Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– AI: The Somnium Files – $5.99 (prix de base : $39.99)

– AI: The Somnium Files – nirvana Initiative – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Alan Wake Remastered – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base : $5.00)

– Axiom Verge – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Berserk Boy – $14.00 (prix de base : $20.00)

– Blasphemous 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Boomerang Fu – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Brawlout – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Call of Juarez: Gunslinger – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Cozy Grove – $7.38 (prix de base : $14.99)

– Dementium: The Ward – $11.99 (prix de base : $19.99)

– FAR: Lone Sails – $2.09 (prix de base : $14.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Hogwarts Legacy – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Hokko Life – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Kao the Kangaroo – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Kingdom: New Lands – $2.24 (prix de base : $14.99)

– Kingdom: Two Crowns – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Kingdom Eighties – $5.99 (prix de base : $11.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – $11.24 (prix de base : $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base : $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $9.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Lunark – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Magical Drop VI – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Mechstermination Force – $1.99 (prix de base : $11.99)

– MLB The Show 24 – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Monster Sanctuary – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Overlord: Escape from Nazarick – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Piczle Cross: Story of Seasons – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Project Highrise – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Raji: An Ancient Epic – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base : $16.49)

– RPG Time – $8.99 (prix de base : $29.99)

– RWBY: Grimm Eclipse – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Sherlock Holmes: The Awakened – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – $3.89 (prix de base : $29.99)

– Slime Rancher – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic II – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Sword of the Necrodancer – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Tchia – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $23.99 (prix de base : $29.99)

– The Knight Witch – $6.79 (prix de base : $19.99)

– The Lara Croft Collection – $12.49 (prix de base : $24.99)

– The Sinking City – $5.99 (prix de base : $49.99)

– The Testament of Sherlock Holmes – $4.99 (prix de base : $24.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Tomb Raider I-III Remastered – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Trinity Fusion – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Ultimate Chicken Horse – $6.74 (prix de base : $14.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base : $29.99)