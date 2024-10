Avant la sortie de Fantasian : Neo Dimension sur PC et consoles en décembre, le légendaire compositeur de jeux vidéo Nobuo Uematsu a annoncé que le jeu contiendra sa dernière bande sonore de jeu vidéo:

Watch this special message from #FantasianNeoDimension composer Nobuo Uematsu. pic.twitter.com/2Tk0wawBGF — FANTASIAN Neo Dimension (@Fantasian_EN) October 15, 2024

Musicien autodidacte avec une carrière s’étendant sur plusieurs décennies, Uematsu est bien connu pour ses contributions à la franchise Final Fantasy. Bien qu’il ait travaillé sur d’autres jeux avant Final Fantasy, ses contributions musicales au JRPG de 1987 ont fait décoller sa carrière, et il a composé d’autres musiques pour les jeux suivants de la série. Au-delà de la série Final Fantasy, Uematsu a également travaillé sur d’autres grands JRPG au fil des ans comme Romancing SaGa, Chrono Trigger et Fairy Fencer F.

Final Fantasy 7 est considéré comme l’une de ses meilleures bandes sonores, et Uematsu est revenu pour les chapitres Remake et Rebirth de la série afin de composer de nouveaux thèmes basés sur son travail original. Avec une vaste œuvre, Uematsu a également créé des bandes sonores pour des films d’animation, et en 2004, il a quitté Square Enix pour fonder sa propre société de production, Smile Please, ainsi que le label musical Dog Ear Records en 2006. En 2018, Uematsu s’est retiré de l’industrie pour se concentrer sur sa santé mentale et physique.

Il y a quelques années, Hironobu Sakaguchi, créateur de Final Fantasy et producteur de Fantasian, a mentionné que le RPG pourrait être la dernière bande sonore de jeu vidéo d’Uematsu en raison de ses problèmes de santé. « Avant que nous ne lui proposions de travailler sur Fantasian, il traversait des problèmes de santé, et il y avait des inquiétudes quant à savoir s’il serait capable de tout composer ou s’il serait même possible pour lui de travailler sur ce projet », a déclaré Sakaguchi à Mobile Syrup en 2021. « Mais en fin de compte, Uematsu a réussi à composer l’intégralité de la bande sonore orchestrée du jeu, composée de 60 morceaux. »

Depuis, Uematsu a produit les thèmes principaux de Fairy Fencer F : Refrain Chord et de Final Fantasy 7 Rebirth. Fantasian : Neo Dimension — qui a été initialement sorti en deux parties sur les appareils mobiles — sera lancé le 5 décembre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Switch. Si vous souhaitez découvrir ce jeu avec ses visuels faits à la main, vous pouvez le précommander dès maintenant.