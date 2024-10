Vous avez une Switch ? Vous avez des amis ? Vous aimez les jeux de société ? Alors vous connaissez déjà Mario Party ! Après Super Mario Party en 2018, Mario Party Superstars en 2021, Nintendo revient en 2024 avec Super Mario Party Jamboree ! Au programme de nouveaux mini-jeux, de nouveaux plateaux, toujours plus de contenu, mais est-ce à la hauteur de ce qu’on a l’habitude d’avoir ? Eh bien prenez votre dé favori, faites chauffer votre bonne étoile c’est partie pour Super Mario Party Jamboree !

Super Mario Party Jamboree !

La série Mario Party a débuté en 1998 sur la Nintendo 64. Depuis, elle est devenue une franchise emblématique de Nintendo, connue pour ses jeux de société interactifs et ses mini-jeux amusants. Chaque jeu de la série propose une variété de plateaux et de mini-jeux, avec des règles simples mais engageantes, qui permettent à tous les joueurs, quel que soit leur âge, de s’amuser.

Super Mario Party Jamboree est le treizième opus de la série sur console de salon et le troisième sur Nintendo Switch. Il s’inscrit dans la lignée des jeux précédents tout en apportant des nouveautés pour renouveler l’expérience de jeu. Les fans de longue date apprécieront les références aux anciens jeux tandis que les nouveaux joueurs découvriront un univers riche et divertissant.

Tout d’abord c’est quoi Mario Party ? C’est bien sûr le mode classique, un plateau de jeu constitué de cases sur lesquelles nous allons nous déplacer à base de lancer de dés ! Différents types de cases vont être disponibles, tantôt des bénéfiques et qui permettront de gagner des objets ou des pièces, tantôt des négatives ou l’on perdra des pièces ou alors ou on rencontrera Bowser qui va nous dépouiller.

Le but sera d’être celui qui aura accumulé le plus d’étoiles, et pour ça rien de bien compliqué ; il faut arriver en premier sur la case de l’étoile (qui se déplace après chaque achat) et l’acheter pour 20 pièces ! Mais attention, vos amis seront là aussi pour l’obtenir et il va falloir être plus chanceux qu’eux ! À la fin de chaque tour, quand tout le monde se sera déplacé sur le plateau, ce sera alors l’heure du mini-jeu !

Et là il y a de tout ; du 1 v 3, du chacun pour soi, du 2 v 2, le tout sur plus de 110 mini-jeux ! De plus, une nouvelle fonctionnalité est présente : le fameux Jamboree ! Pendant votre partie, des alliés vont pouvoir apparaitre sur le plateau et rejoindront la personne qui gagne le mini jeu qu’ils proposeront. Ces alliés vous permettront d’avoir des bonus non négligeables comme une étoile à moitié prix, ou au contraire de pouvoir acheter 2 étoiles d’un coup au lieu d’une seule. Plus taquin encore, certains alliés vont déposer des pièges sur le plateau pour les prochains joueurs, autant vous dire que ça rajoute un petit peu de piquant et qu’on a plutôt intérêt à gagner le mini jeu et avoir un allié de notre côté !

Autant vous dire que les soirées vont être bien occupées avec ce nouvel opus, avec beaucoup de nouveaux mini jeux, 22 personnages à choisir et 7 plateaux de jeux dont 5 inédits !

Super Mario Party Jamboree propose une sélection impressionnante de 22 personnages jouables, incluant des classiques comme Mario, Luigi, Peach et Yoshi, ainsi que de nouveaux venus comme Pauline et Ninji. Chaque personnage a ses propres animations, ajoutant de la variété au jeu.

Chaque plateau va avoir ses propres spécificités, que ce soit d’avoir plusieurs chemins possibles, d’avoir une carte qui change au fur et à mesure de la partie, de pouvoir lancer plein de dés pour aller très vite faire un tour de circuit, de retourner sur deux anciennes cartes que beaucoup adorent. Bref, plein de belles choses qu’on vous laisse découvrir pour ne pas gâcher le plaisir, mais sachez que chaque carte est bien différente et ajoute un supplément de fun pour tous, certaines vont être plus retorses que d’autres, mais finalement … il n’y aura qu’un seul gagnant !

De plus, quand vous en aurez marre de jouer au mode classique, il y a un mode Pro de disponible, qui va rendre le jeu plus « expert » : nous serons moins liés à l’aléatoire et un peu plus à la réflexion de jeu. L’étoile bonus est révélée dès le début de la partie, le nombre de tours est fixé à 12, on commencera avec un objet au choix, les cases bonus et malus seront légèrement différentes et moins aléatoires, les boutiques auront des stocks limités, et nous saurons plus ou moins à l’avance où apparaitra la prochaine étoile et encore d’autres modificateurs. Autant vous dire que la partie sera un peu moins « fun », mais au moins on ne pourra pas se plaindre de ne pas avoir eu de bol !

Ça déborde de contenu !

Mais Super Mario Party Jamboree ne propose pas que le fameux mode Mario Party ! Il y a tout un tas de modes autour qui sauront exploiter les joy-cons au maximum et surtout nous proposer toujours plus de choses à faire.

La place centrale, qui nous sert de « base », nous permet d’atteindre la montgolfière qui nous permet ensuite d’avoir toutes les activités de Super Mario Party Jamboree dont nous allons parler juste après, mais aussi d’accéder à des magasins en tous genres, pour acheter des réactions, créer sa carte de joueurs, écouter de la musique ou encore et plus intéressant à nous permettre d’accéder à la partie « Quêtes et Entraides » qui est le mode « histoire / solo » de Mario Party. Où vous allez vous déplacer sur des iles constituées de cases et aider les habitants des îles, qui cherchent parfois des objets et parfois vous proposeront un mini jeu afin de les aider. Chaque niveau permet d’obtenir 60 étoiles, il n’y a pas beaucoup de niveaux, mais au moins le mode a le mérite d’exister. Obtenir des étoiles vous permettra d’avoir des cosmétiques pour personnaliser votre place centrale (aux couleurs d’un personnage, par exemple).

Dans les petites activités annexes présentes, nous aurons par exemple l’Usine Toad, qui nous demandera d’avoir de la réflexion et de la coordination afin de faire passer une bille du début à la fin d’un parcours. Cuisine en cadence sera un concours de cuisine qui vous demandera de faire trois mini jeux de rythme pour faire plaisir à un jury composé notamment d’un Yoshi exigeant. Ou encore les aventures aériennes qui vous permettront d’utiliser les joy-cons comme des ailes pour voler et effectuer là aussi des activités comme secourir des gens ou suivre des parcours d’obstacles.

Mais il y a aussi des modes de jeux plus conséquents comme le fameux « Koopathlon » ! Qui vous fera jouer contre 29 autres adversaires !!! Eh oui tout ça, ce mode de jeu en solo, vous permet d’affronter soit des ordinateurs soit des gens du monde entier via le Nintendo Switch Online. Il faudra réussir une série de 3 mini jeux (parmi 9) et remporter à chaque fois le plus de pièces possibles, car le plateau est constitué de 150 cases et chaque pièce vous permet d’avancer d’une case. À vous de choisir si vous voulez faire 3, 5 ou 7 tours de jeu. Un mode très sympa et rafraîchissant.

Le mode Brigade Anti-Bowser est aussi un mode solo ; il vous fera jouer avec 7 ordinateurs ou joueurs en ligne supplémentaires afin d’affronter un faux Bowser. Ce dernier va vous courir après sur 3 cartes différentes, et vous devrez avec vos camarades casser des caisses pour obtenir des bombes, les mettre dans un canon et lui faire perdre toute sa vie. Le tout en quelques manches qui se terminent par un mini jeu qui peut accorder des bonus pour la prochaine manche. Là aussi, c’est un mode qui nous a beaucoup plu !

Et pour finir nous avons la fameuse Marina des mini-jeux qui, comme son nom l’indique, vous permet de jouer à tous les mini-jeux disponibles comme vous le souhaitez, en aléatoire, en solo, avec des amis, en choisissant votre mini-jeu favori, bref, c’est à la carte !

De toute beauté

Vous l’aurez compris, le jeu est généreux en contenu. En plus d’être parfaitement jouable avec un seul joycon, nous n’avons constaté aucun souci de ralentissements ou de bugs lors de nos longues sessions de jeu en multijoueur.

Avec la possibilité de jouer à 1 joycon par personne, il est vraiment facile de se lancer une partie, si c’est petit en mode Switch sur table, dès qu’on est docké il n’y a plus aucun souci de lisibilité. Et d’ailleurs c’est là où Nintendo fait très fort, le jeu est tout simplement magnifique. Qu’il s’agisse des modèles, des niveaux en multijoueur ou de n’importe quoi d’autre, dans le jeu tout est fluide, magnifique et sans aliasing. C’est facile quand on n’a pas un open world à modéliser, mais ce n’est pas une raison pour ne pas mettre en avant ce point très positif.

Du côté des musiques et des bruitages, là aussi c’est parfaitement dosé, de toute façon on entend surtout ses amis crier, car on leur a piqué une étoile sous leur nez… Eh oui, fallait pas faire que 1 au lancer de dé !

Super Mario Party Jamboree est disponible sur l’eShop ainsi qu’en boutique pour 60€ environ !