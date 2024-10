Sony et Square Enix ont publié une nouvelle bande-annonce sur le thème des quêtes secondaires pour le prochain Dragon Quest III HD-2D Remake qui arrivera sur plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch. Les images de gameplay présentent le lac souterrain et la quête de la pierre de rêve

Square Enix a aussi partagé un nouveau keyart pour Dragon Quest III HD-2D Remake.

Cette illustration s’accompagne de l’annonce d’une série de vidéos qui débutera dans quelques heures. Pendant toute la semaine, Square Enix publiera une nouvelle vidéo par jour pour présenter l’évolution de Dragon Quest III HD-2D Remake.

Dans Dragon Quest III HD-2D Remake, découvrez le début chronologique de la trilogie d’Erdrick dans ce remake du jeu de rôle classique original, avec des graphismes HD-2D et une narration élargie ! Partez pour une aventure fantastique épique dans la peau du héros pour sauver le monde des forces obscures de l’archidémon maléfique, Baramos. Voyagez dans un vaste monde rempli de villes, de donjons et de grottes à explorer, rencontrez des personnages pleins de vie et combattez des monstres féroces dans des batailles au tour par tour modernisées. N’oubliez pas qu’en plus de Dragon Quest III HD-2D Remake, Dragon Quest I & II HD-2D Remake est également en préparation. Cette collection mise à jour de deux RPG classiques se prépare à compléter la trilogie d’Erdrick et devrait être lancée dans le courant de l’année 2025.