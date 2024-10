Goldorak : Le Festin des Loups (ou UFO Robot Grendizer The Feast Of The Wolves) sur Nintendo Switch, édité par Microids et développé par Endroad, est un jeu d’action/aventure inspiré de la série animée culte de Go Nagai, Goldorak. Ce jeu propose de replonger les joueurs dans l’univers riche de la série en leur permettant d’incarner l’iconique Actarus et de piloter le célèbre robot pour défendre la Terre contre les forces de la planète Vega.

Comme vous le savez sûrement, Microids est un éditeur français fondé en 1985, reconnu pour ses adaptations de franchises emblématiques telles que Les Schtroumpfs ou Tintin. Avec Goldorak, ils rendent hommage à une série légendaire qui a marqué plusieurs générations, notamment en France et au Japon. Le développeur, Endroad, a travaillé en étroite collaboration avec Microids pour créer un jeu fidèle à l’œuvre originale​. Ce qui s’éloigne des habitudes du studio. Endroad est à la base un studio de développement de jeux vidéo basé en France, fondé en 2017. Composé d’une équipe d’anciens employés d’Ubisoft et d’Amplitude Studios, Endroad s’est spécialisé dans la création de jeux avec le plus souvent des composantes narratives et visuelles (Visual Novel).

Le jeu, sorti il y a un an sur toutes les consoles du marché, a été repoussé au dernier moment sur notre console hybride. Il sort enfin chez nous en ce mois d’octobre, avec une version qui ne semble pas avoir perdu en contenu lors de son passage sur la Switch.

Parlons avant tout du jeu

Le jeu combine plusieurs types de gameplay : action, brawler, phases de shoot’em up et exploration. Sur Nintendo Switch, la jouabilité reste fluide, bien que certaines critiques notent que la version Switch affiche parfois des limitations graphiques en comparaison avec les versions sur d’autres consoles plus puissantes. Cependant, le contrôle du robot géant est globalement apprécié, avec des combats dynamiques et des phases de vol immersives. Les commandes sont simples à prendre en main, mais la transition entre les différents types de gameplay peut paraître légèrement saccadée​.

Le bestiaire du jeu est assez fidèle à la série originale. Les joueurs affrontent une variété d’ennemis issus de l’univers Goldorak, y compris les fameux monstres de Vega et les soucoupes volantes. Cependant, il ne s’agit pas d’un bestiaire extrêmement complexe ou varié. Les ennemis, bien que visuellement différents, partagent souvent des schémas d’attaque similaires, ce qui peut donner une impression de répétitivité.

Goldorak : Le Festin des Loups propose plusieurs combos et attaques spéciales, notamment celles que les fans reconnaîtront immédiatement, comme le célèbre « Astéro-hache », « Fulguro-poing », ou encore « Cornofulgure ». Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous pouvez améliorer ces attaques et en débloquer de nouvelles. Il n’y a pas une infinité de combinaisons de coups, mais chaque attaque est soigneusement pensée pour correspondre à ce que l’on pourrait attendre de Goldorak.

La durée de vie du jeu dépend des missions principales et des objectifs secondaires. Bien qu’il soit possible de compléter la campagne principale en une dizaine d’heures, le jeu encourage l’exploration et la montée en puissance des attaques emblématiques de Goldorak, ce qui prolonge l’expérience pour les fans qui souhaitent débloquer toutes les capacités et améliorer leurs compétences​

L’un des points forts du jeu est sa bande-son, qui reprend les musiques emblématiques de la série, remastérisées. Cela inclut les thèmes cultes, qui réveillent instantanément des souvenirs chez les (vieux) fans de l’anime. On notera quand même que les compositions retravaillées s’accordent parfaitement avec l’action du jeu, notamment lors des combats ou des séquences plus dramatiques.

Le jeu propose également des dialogues entièrement doublés en plusieurs langues, y compris en français, ce qui est un plus pour nous, mais aussi en italien, arabe, ou encore japonais, ce qui ajoute à l’immersion pour les joueurs mais aussi pour les fans de la version japonaise originale.

Même au niveau des bruitages, ceux du jeu sont également soigneusement travaillés pour correspondre à l’univers de Goldorak. Les sons des attaques de Goldorak, comme le « Fulguro-poing » et le « Cornofulgure », ont été fidèlement recréés. Les bruits mécaniques du robot, les explosions et les tirs sont réalisés avec une certaine authenticité.

Cette version Switch, ça donne quoi ? (Jouez à Megaton Musashi)

Le jeu sur Switch souffre de limitations en termes de résolution et de framerate. La version Switch affiche des textures moins détaillées et une résolution plus faible, ce qui est particulièrement visible lors des séquences d’actions rapides, où des baisses de fluidité peuvent apparaître.

Les environnements et les modèles de personnages dans la version Switch sont souvent simplifiés par rapport aux autres consoles, ce qui entraîne une perte de détails, même lors des cinématiques. Les paysages, pourtant bien conçus dans l’esprit de l’anime, perdent de leur éclat alors même que le jeu sur les autres consoles n’est déjà pas très bien loti en la matière.

Lors des balades dans de grands espaces, qui sont au final assez limitées, on observe énormément de clipping et de textures qui pop ou passent de moche à moins moche en quelques secondes. Pour visualiser, imaginez les mêmes problématiques que sur Légendes Pokémon : Arceus, mais en pire.

Le jeu sur Nintendo Switch souffre également de temps de chargement plus longs, ce qui casse parfois le rythme de l’expérience. Cela est surtout perceptible lors des transitions entre les différentes phases de gameplay, comme les moments où vous passez des phases de vol à des phases de combat au sol.

Lors des phases de combats au sol, la caméra fait parfois des loopings et devient un peu folle.

Pour les fans ou pour tout le monde ?

Le scénario de UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves (Goldorak : Le Festin des Loups en français) est fidèle à la série animée culte des années 70 créée par Go Nagai. L’histoire se déroule dans un futur où la Terre est menacée par une invasion extraterrestre menée par les forces de Vega, une civilisation agressive qui souhaite conquérir la planète. Le protagoniste principal, Actarus (Duke Fleed), prince d’une planète détruite par Vega, trouve refuge sur Terre. Il vit incognito sous le nom de Daisuke Umon, aux côtés du professeur Procyon, dans un ranch.

Le cœur de l’intrigue tourne autour du combat d’Actarus pour défendre la Terre en utilisant Goldorak (Grendizer), un robot géant extrêmement puissant qu’il a emporté avec lui depuis sa planète natale. Tout au long de l’histoire, Actarus affronte les troupes de Vega, composées de monstres et de méchas redoutables envoyés pour détruire la Terre.

Le jeu propose des dialogues narratifs et des interactions avec les personnages clés de la série, tels que Alcor (Koji Kabuto), qui pilote également son propre robot.

L’intrigue principale est directement inspirée de la série animée, avec des missions tirées d’épisodes où Goldorak doit sauver la Terre d’attaques ennemies de plus en plus dangereuses. On retrouve aussi des lieux iconiques de la série comme le ranch du professeur Procyon et l’astéroïde noir, base des forces de Vega.

Cependant, le jeu ne se contente pas de copier bêtement l’anime. Il essaye enrichir l’histoire avec de nouvelles missions et objectifs secondaires plus ou moins réussies.

GOLDORAK – Le Festin des Loups est disponible sur l’eShop mais aussi en physique.