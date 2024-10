Vous pensiez avoir votre dose de Karaté Kid en jeu vidéo ? Détrompez vous… Depuis la sortie et le succès de la série Cobra Kai, les portages de la série n’ont jamais été aussi nombreux ! Il est temps d’enfilez votre kimono pour ce retour aux sources de la série… !

Karaté Kid

La saga Karaté Kid a quand même 40 ans cette année ! En effet, le premier opus de la série, mettant en vedette Daniel San (alors qu’on sait tous que c’est Johnny le véritable héros !) est sorti en 1984. Le fil original a d’ailleurs connu un certain succès, ce qui lui a valu 3 suites ainsi qu’un remake avec Jacky Chan (quand même !) et surtout, une série qui revient régulièrement dans le top 10 de Netflix, Cobra Kai…

Mais cette fois, ce ne sont pas les épisodes de Cobrai Kai qui sont adaptés à la sauce beat them all… La série mettant en vedette Johnny (et a fait revenir Daniel) a d’ailleurs connu deux adaptations sur console (l’une plutôt correcte et la seconde loin d’être acceptable). Pour cette nouvelle adaptation, ce sont les 3 premiers volets de Karaté Kid (et donc l’histoire de Daniel) qui seront mis à l’honneur. Vous pourrez donc revivre les aventures du jeune héros entrainé par le vénérable maître Kesuke Miyagi à travers ses débuts et son arrivée en Californie, en passant par Okinawa puis à son retour pour un ultime combat contre le vilain Sensei Kreese et l’infâme Terry Siler… Et… ça n’ira pas plus loin ! N’espérez donc pas incarner Hilary « Miss Karaté Kid » Swank, ni le fils de Will Smith d’ailleurs.

Karaté Kid 2

Vous l’aurez compris, ce nouvel opus ne déroge pas à la règle et propose encore une fois d’affronter une planquée d’ennemis à travers un beat them all. Il faut d’ailleurs dire que c’est très certainement la façon la plus évident de retranscrire une histoire mettant en avant des combats d’arts martiaux. Notre histoire début donc avec le début de Karaté Kid et l’arrivée de Daniel en Californie… De sa première rencontre avec Allie et de son premier affrontement contre Johnny. L’histoire nous est d’ailleurs contée via des cinématiques façon diaporama, avec des illustrations type livres pour enfants. Qu’à cela ne tienne, celles-ci bénéficient des textes en Français, ce qui est déjà une bonne chose. Par contre, il faut admettre qu’elles tranchent avec le pixel art, d’excellente qualité, que propose le jeu. Le déroulement reste très classique, on évolue vers la droite et on défonce les ennemis qui arrivent de tous les côtés. Nous ne l’avons pas précisé, mais il est possible d’incarner 4 personnages différents. Daniel (forcément), M. Myagi, Ali Mills et Kimiko. Néanmoins, ce choix n’aura aucun impact sur l’histoire, car au final nous suivrons l’aventure de Daniel à travers les mêmes cinématiques sur l’ensemble des niveaux traversés.

Karaté Kid 3

Toutefois, question beat them all, le jeu est plutôt « bien foutu », en effet il est possible d’effectuer des combos assez poussés (pour peu qu’on prenne le temps de les faire), ainsi que des coups spéciaux dévastateurs (4 facilement exécutables). La particularité étant que les coups spéciaux peuvent se déclencher quand une barre de puissance se remplit… Attention cependant, car cette même barre sert également de défense contre les coups adverses. Ainsi, lorsque vous êtes touchés par un ennemi, celle-ci perd une (grande) quantité d’énergie vous empêchant alors de lancer votre attaque… mais protégeant votre barre de vie. Il faudra donc éviter les coups (une touche permet d’esquiver), pour conserver toute votre puissance.

De manière générale, les ennemis « de base » sont relativement faciles à éliminer, même si leur nombre fait leur force. Toutefois, vous rencontrerez certains ennemis plus puissants (avec des gros bras ou des gros ventres) qui demanderont un peu plus de coups avant de s’écrouler au sol… ou de vous mettre au tapis. Comptez également sur quelques boss qui s’avèreront plutôt redoutables (surtout dans les niveaux de difficultés plus élevés) et dont les enchainements dévastateurs feront énormément de mal à votre barre de vie si vous êtes pris dedans. Vous pourrez néanmoins apprendre à les éviter en comprenant leurs patterns (relativement simples) et en usant (et abusant) du coup de pied sauté chargé !

Le moment de vérité

Fort heureusement, votre progression ne se limitera pas à des enchainements de combats. Vous pourrez également comptez sur les entrainements de M. Myagi, sous forme de mini-jeux qui vous demanderont d’enchainer le maximum de combos en un minimum de temps (un bon moyen d’apprendre les combos), ou encore d’avoir le sens du rythme (pour sauter au bon moment). Cette diversité au niveau du gameplay se ressentira également dans certains niveaux, où vous devrez « tracer » le plus vite possible vers le bout du niveau en détruisant certains obstacles, afin d’échapper à un poursuivant dont la puissance sera réduite si vous arrivez suffisamment loin avant l’inévitable affrontement final contre lui.

On l’a dit plus haut, graphiquement le jeu est une réussite, que ce soit visuellement ou au niveau des animations, nous avons été conquis. Toutefois, nous avons été déçus d’avoir à affronter une armée de clone dans les différents niveaux parcourus. En effet, souvent ce sont les mêmes têtes qui viennent s’en prendre à nous, même visage, même tenue, même couleur… Ce manque de renouvellement est un peu dommage (il aurait suffit de donner une autre couleur ou d’autres accessoires aux adversaires pour diversifier un peu l’ensemble). Le même constat est fait dans le déroulement des niveaux. Même si ces derniers proposent toujours un environnement graphique différent et varié, nous avons eu l’impression d’avoir à les traverser en suivant toujours la même routine… On avance vers la droite et on descend vers le bas en passant par la droite… Dans le même ordre d’idée, on regrette de ne pas pouvoir utiliser des objets pour rendre les coups à nos adversaires, même s’il est possible de détruire certains éléments du décor pour récupérer des bonus de vie ou de force.

Même si le jeu s’avère au final assez court, il propose une certaine rejouabilité si vous envisagez de le refaire avec tous les personnages et dans tous les niveaux de difficulté. Néanmoins, il y a un réel sentiment de progression, car au fil de notre avancée et des points gagnés, vous débloquerez des nouveaux coups spéciaux tout en gagnant en barre de vie et en barre de force. Au niveau des bonus, le jeu propose d’ailleurs quelques modes supplémentaires une fois le jeu terminé. Vous pourrez ainsi à loisir retenter les mini-jeux d’entrainement de M. Myagi, affronter des vagues de boss ou jouer à un mode infini. Vous pourrez même profiter d’entrée de jeu d’un jukebox, mais surtout d’un livre d’art qui reprend les sprites de l’ensemble des personnages et décor du jeu ! Un petit plus d’une cinquantaine de pages qui ravira certainement les amateurs du genre.

The Karate Kid: Street Rumble est disponible au prix de 39,99 euros sur l’eShop.