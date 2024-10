Le développeur poncle enfile un chapeau de fête et s’apprête à célébrer sa plus grande inspiration : Castlevania! L’équipe vient d’annoncer le plus récent et le plus gros DLC pour son succès indépendant Vampire Survivors lors de l’événement « Salon Castlevania », qui se déroule sur Steam aujourd’hui.

Intitulé « Vampire Survivors : ode à Castlevania », le nouveau DLC est une célébration totale de la franchise emblématique Castlevania. Il propose une quantité de contenu absolument stupidement gigantesque avec PLUS de 20 personnages, plus de 40 armes, y compris plus de fouets que nous ne pouvons en compter (il y en a huit), plus de 30 pistes musicales, la plus grande scène à ce jour et même s’ils sont littéralement dans le château de Dracula, toujours aucun vampire ?

« Vampire Survivors : ode à Castlevania » sera lancé le 31 octobre 2024 sur PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation5/4 et mobile, au prix de 3,99 $/3,99 €/2,99 £ (veuillez vérifier votre tarification locale !).

Enfin, comme le veut la norme de l’industrie des années 90, il y a aussi un livre d’or en ligne de Vampire Survivors (on nous a dit que cela avait quelque chose à voir avec Castlevania: Harmony of Despair) si vous voulez écrire quelque chose pour exprimer votre excitation. Il sera fermé le jour du lancement afin de préserver toutes les merveilleuses bizarreries que les fans de Castlevania et de poncle veulent partager.

À propos de Vampire Survivors: Ode à Castlevania :

La bande de Vampire Survivors a parcouru un long chemin dans leur chasse honorable, et ils se sont maintenant alliés avec la famille Belmont.

Le soleil s’est à nouveau couché sur le château emblématique de Dracula, et tandis que la lune se lève, une horde infernale de Mudmen boueux, de fantômes effrayants et de Fleamen terrifiants monte sur scène, alors que la bataille entre le bien et le mal fait rage sous la lumière de la lune. Déchaînez un arsenal de nouvelles armes tueuses de vampires sur ces créatures et laissez une traînée de destruction derrière vous dans votre quête pour débarrasser le monde de la terreur indicible. Survivants, ne soyez pas aveugles face à l’ombre qui plane sur vous, car votre quête ne fait que commencer ! C’est très sérieux, alors montez le son et c’est parti ! Voici Castlevania dans Vampire Survivors, vous n’avez encore rien survécu !

Caractéristiques du DLC :