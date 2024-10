Prune & Milo est sorti le 11 juillet 2024, il est à 10,49€ sur l’eShop. Il a été développé par Flocons Studio et édité par JanduSoft S.L.

Flocons Studio est un studio de développement de jeux vidéo indépendant basé en France dans la grande ville de Lille. Ils sont connus pour leurs jeux « Tiny Jukebox » et le jeu qui nous intéresse aujourd’hui « Prune & Milo ». Le studio se spécialise dans les jeux indépendants, action, casuel et aventure. Ils visent une approche créative, ce qui leur a valu une certaine reconnaissance pour leur façon innovante de faire les choses.

JanduSoft S.L. est une société d’édition et de portage de jeux vidéo basée à Barcelone, en Espagne. Fondée en 2012, JanduSoft se spécialise dans la publication et le portage de jeux vers différentes plateformes, y compris Xbox, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Ils travaillent avec des développeurs pour apporter leurs jeux sur consoles, et ont une équipe expérimentée.

Une histoire épique pleine de complexité

Vous incarnez Milo, un enfant qui part en vacances en caravane avec sa sœur et sa mère. Après une courte discussion avec sa sœur Prune, ils arrivent à Flamingotown. Milo et Prune vont chercher une glace, mais Prune se laisse distraire et se dirige vers la jolie forêt. En avançant, ils découvrent une grotte. Malheureusement, le sol s’effondre sous les pieds de Milo dès qu’il s’approche de l’entrée.

Seul dans la grotte, Milo tombe sur des monstres agressifs. Continuant d’avancer, il trouve une épée et s’enfonce encore plus dans les profondeurs.

L’histoire est simple : des enfants curieux s’aventurent trop près d’un endroit plus dangereux qu’il n’en a l’air.

À mesure que vous progressez dans la grotte, vous rencontrerez des obstacles de plus en plus difficiles. Des pierres murales racontent l’histoire du lieu, mais leurs messages sont si complexes qu’ils deviennent « inutiles » pour Milo.

Milo racontera son aventure, et à travers ses yeux, ce qui semble être une situation « désespérée » se transformera en une aventure épique parsemée d’histoires loufoques. Il y aura cependant des moments touchants et des instants de froideur terrifiante dus aux actions de votre personnage.

Réfléchis avant de bouger aléatoirement

Dans chaque niveau, vous devez aller du point A au point B en évitant des pièges de plus en plus sophistiqués. Chaque ennemi et chaque piège possède un compteur indiquant combien de mouvements Milo peut faire avant qu’ils ne s’activent. Les capacités de mouvement des monstres s’affichent en appuyant sur X, vous permettant d’éviter des déplacements imprudents. De même, les pièges s’activent ou se désactivent une fois que leur compteur atteint zéro. En planifiant à l’avance et en utilisant vos jumelles pour voir l’intégralité du niveau, vous pourrez adopter la meilleure stratégie.

Vous trouverez rapidement une épée pour éliminer les monstres obstruant votre chemin, facilitant ainsi votre navigation dans la grotte. Si vous commettez une erreur, vous pouvez revenir en arrière avec la touche B autant de fois que nécessaire, et si l’erreur est trop importante, vous pouvez recommencer le niveau depuis le menu pause.

En progressant, vous gagnerez de nouvelles capacités qui rendront l’expérience de jeu toujours intéressante. Les énigmes sont généralement faciles ; la vraie difficulté réside dans l’obtention des trois étoiles, sujet que nous aborderons dans la prochaine partie du test.

Pas besoin d’être super long pour apprécier l’aventure

Vous traverserez trois mondes différents avec plus de vingt niveaux chacun, ce qui rend l’aventure de courte durée, avec seulement deux heures nécessaires pour terminer le jeu de base. Pour atteindre les 100%, il faut collecter toutes les gemmes, ne perdre aucun point de vie, effectuer un nombre limité d’actions selon le niveau et éliminer tous les monstres dans chaque niveau. Chaque action, comme frapper, déplacer un caillou ou tuer un ennemi, doit être soigneusement comptabilisée. Si le jeu de base vous plaît, ce défi supplémentaire offre une raison de le rejouer.

En atteignant les 100%, vous obtiendrez une petite récompense, rien d’extraordinaire, mais cela vaut la peine de s’y intéresser. Cela devrait ajouter une à deux heures de jeu supplémentaires, selon votre aptitude à résoudre des casse-têtes.

La musique ? Moi j’entends que le bruit de mes pas…

Les musiques ne sont pas nombreuses, mais elles se remarquent. Non pas pour leur qualité extraordinaire, mais plutôt pour leur manque de « dynamisme ». Légères et facilement oubliables, elles rappellent pourtant bien l’atmosphère du jeu : un lieu inconnu et isolé. Il y a même un des mondes qui est sans musique, ajoutant à l’austérité du lieu, ce qui est justifiable vu les mésaventures de votre héros.

Le sound design joue presque le rôle de la musique dans le jeu ; c’est ce que vous entendrez principalement. Les pas résonnants, les monstres émergeant du sol, leurs cris avant l’attaque — tout cela contribue à l’atmosphère. Bien que l’ambiance ne soit pas toujours pesante, certains moments sont parfaitement rendus grâce à la musique et au design sonore.

Des gros pixels bougent sur ton écran ! Wow !!!

Les graphismes sont composés de gros pixels qui bougent à l’écran, rien d’exceptionnel. Cependant, vous pourrez toujours identifier clairement ce que vous voyez et réagir en conséquence. Malgré des graphismes modestes, ils possèdent un certain charme, notamment grâce à quelques gros plans réussis. Les animations sont très simples, mais suffisamment claires pour comprendre vos actions. Elles remplissent leur rôle de manière basique mais efficace.