Avis à tous les amateurs de camping ! Que vous soyez un gérant de camping expérimenté ou un curieux inexpérimenté dans ce domaine, Animal Crossing: Pocket Camp Complete proposera tout un tas d’activités, d’événements et d’objets à collectionner pour les joueurs dès la sortie du titre sur tablettes et smartphones*1 le 3 décembre.

Disponible au prix de lancement exceptionnel de 9,99 €*2, Animal Crossing: Pocket Camp Complete donne la possibilité aux joueurs de poursuivre le développement de leur camping d’Animal Crossing: Pocket Camp sans aucun achat intégré et sans connexion permanente requise*1. Cette application qui s’acquiert en un seul achat donne accès à la majorité des objets et événements qui ont fait partie du jeu pendant les sept dernières années, tout en permettant aux joueurs de continuer à personnaliser et à améliorer le confort de leurs campings.

Ne manquez pas la nouvelle bande-annonce Animal Crossing: Pocket Camp Complete – Welcome to Your New Home, Campers.

Si vous associez vos données de sauvegarde d’Animal Crossing: Pocket Camp à un compte Nintendo*3 existant (ou nouvellement créé) avant le 2 juin 2025 à 8h00 CEST, vous pourrez transférer votre progression dans le nouveau jeu Animal Crossing: Pocket Camp Complete. Quand ce sera fait, vous pourrez commencer à gagner des Rochefeuilles, échangeables contre des objets dans le jeu, ou utilisables pour raccourcir les délais de fabrication. Cette nouvelle version du jeu comporte une nouveauté : les CampiCartes. Ces cartes personnalisables présentes dans le jeu, que chaque joueur peut créer et échanger au moyen d’un code QR, incluent diverses informations comme l’animal préféré du joueur. Vous pourrez également inviter des amis à vous rejoindre au Mont Chanson, un tout nouveau lieu spécifique à Animal Crossing: Pocket Camp Complete. Dans cet endroit, il sera possible de profiter d’activités avec vos amis et voisins, dont des performances musicales en live dans le jeu.

À mesure que vous développerez et personnaliserez votre camping, vous et les autres campeurs pourrez profiter de contenus supplémentaires inédits et participer à des événements mensuels et saisonniers tout au long de l’année. Il y aura notamment des tournois de pêche, des chasses aux matériaux gyroïdes, des événements de jardinage et bien plus encore.

Depuis la sortie de l’application en 2017, les joueurs de la communauté d’Animal Crossing: Pocket Camp créent des campings accueillants, originaux, et tissent des liens étroits avec les animaux. En tant que gérants de camping, ils ont pour mission de développer des lieux agréables et attrayants, en y installant des tentes confortables, des balançoires, et même des manèges. Les joueurs peuvent également prendre le temps de faire des activités de plein air, comme pêcher, attraper des insectes, discuter avec leurs voisins ou décorer leurs camping-cars. Le service de la version gratuite de l’application prenant fin le 28 novembre 2024 à 16h00 CET, Animal Crossing: Pocket Camp Complete est l’occasion de continuer à créer des souvenirs inoubliables dans le camping que vous avez construit.

Pour plus d’informations sur les appareils iOS ou Android rendez-vous sur dans l’Apple App Store ou sur Google Play.

Attendu le 3 décembre, Animal Crossing: Pocket Camp Complete s’acquiert par un achat unique. Il ne comporte aucun achat intégré et ne nécessite pas de connexion permanente. Jusqu’au 2 juin 2025 à 8h00 CEST, les joueurs d’Animal Crossing: Pocket Camp pourront transférer leur progression en associant leurs données de sauvegarde d’Animal Crossing: Pocket Camp à leur compte Nintendo. Le service de la version gratuite d’Animal Crossing: Pocket Camp prendra fin le 28 novembre 2024 à 16h00 CET.

*1 Tablette ou smartphone compatible nécessaire. Un accès Internet est requis pour certaines fonctionnalités en ligne. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer.

*2 Le prix de lancement de 9,99 € est valable jusqu’au 31 janvier 2025 à 7h00 CET. Par la suite, le prix normal sera de 19,99 €.

*3 L’enregistrement et l’association d’un compte Nintendo ainsi que l’acceptation des conditions d’utilisation et de la politique de confidentialité Nintendo sont nécessaires.